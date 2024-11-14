

Супруга Садыгова: «Режимы Алиева и Иванишвили ответят перед мировым правосудием»

14.11.2024 00:24





По словам жены задержанного азербайджанского журналиста Афгана Садыгова Севинжд Садыговой, 12 ноября она навестила мужа, а также встретилась с главным врачом больницы. По ее словам, на встрече также присутствовал сотрудник тюрьмы.



«Главный врач сказал, что Афган может остаться инвалидом на всю жизнь, может умереть или впасть в кому. Посоветовал просить его прекратить голодовку. Я ему ответила, дорогой доктор, мы уже давно мертвы, мы умираем, когда умирают законы и суды исполняют приказы. Когда руководство другой страны дает другой стране такой чудовищный политический заказ, убивается все — законы, права и человечность. Сейчас здоровье и свобода Афгана значат для меня весь мир. Но это его выбор. Я пообещала быть рядом с мужем до конца. Режим Ильхама Алиева и режим Бидзины Иванишвили, во главе обоих государств убийцы, и однажды они ответят перед мировым правосудием. Афган умирает, но он горд и силен. Это значит, что смерть – это не конец, а начало. Мы будем бороться до конца, даже если в конце его ждет смерть!» — сказала жена Садыгова.



Севиндж Садыгова отмечает, что во время разговора с врачом тюремному офицеру «не понравилось то, что она сказала о грузинских властях, и он даже сказал ей об этом». Садыгова говорит, что «на несправедливое замечание тюремный офицер получил достойный ответ».



По словам его жены, Афган Садыгов голодает уже 53-й день. Садыгова рассказывает, что с мужем она общалась, как и раньше, через стеклянную перегородку.



Напомним, 4 августа суд в Тбилиси арестовал Афгана Садыгова, который был задержан по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции. Садыгов попросил о международном убежище, однако 16 сентября получил отказ. С 20 сентября он проводит голодовку в СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. За 52 дня голодовки Афган Садыгов похудел на 35 килограммов, рассказала 11 ноября соучредитель «Центра социальной справедливости» Тамта Микеладзе.





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