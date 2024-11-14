

Платформа «Мой голос» представит план по назначению новых выборов на митинге в Тбилиси

14.11.2024 16:19





Платформа «Мой голос – за Европейский Союз» 17 ноября проведет в Тбилиси митинг с требованием новых парламентских выборов.



На акции наблюдатели проинформируют о нарушениях, которые они зафиксировали в день голосования 26 октября. Также свои оценки выборов представят юристы видение того, как следует добиваться «новых, честных выборов».



Главный лозунг акции: «Верни свой голос». Митинг начнется в 19:00 у парламента Грузии.



«Парламентские выборы в Грузии должны были состояться 26 октября 2024 года, но на самом деле власти массово запугивали избирателей, подкупали их, контролировали их выбор и присваивали их голоса, используя личные данные других лиц. Это не выборы! Конституция Грузии была грубо нарушена, поскольку выборы не были тайными и свободными», — говорится в описании на фейсбук-странице мероприятия.



«Мой голос» объединяет более 30 грузинских организаций гражданского общества, работающих совместно для наблюдения за парламентскими выборами 2024 года. В день голосования представители платформы находились практически на всех избирательных участках как в Грузии, так и за рубежом.



В предвыборный период коалиция также проводила кампанию по мобилизации прозападных избирателей, позиционируя предстоящее голосование как выбор между ЕС и Россией.





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