

До матча с Украиной и Чехией Саньолу продлили контракт на 4 года

14.11.2024 18:45









7 сентября в Тбилиси наша сборная красиво и уверенно со счетом 4:1 победила сборную Чехии, а 10 сентября в Тирана в напряженной борьбе выиграла у Албании-1:0. В октябре Грузии неожиданно для многих проиграла оба матча –сперва Украине со счетом 0:1 (11 октября в Познани ) и затем Албании также 0:1 (14 октября в Тбилиси). После 4 туров в этой группе Лиги Наций с 7 очками на первом месте Чехия, по 6 очков имеют Грузия и Албания, но по лучшей разнице мячей на втором месте наша сборная, а Украина имеет 4 очка и пока занимает последнее место в группе.



Саньол о матче с Албанией и тактике игры Грузии



8 ноября в Тбилиси , на стадионе имени легендарного грузинского футболиста, Чемпиона Европы 1960 года и Чемпиона СССР 1964 года Михаила Месхи (1937-1991) состоялась пресс-конференция Вилли Саньола и вице-президента Федерации футбола Грузии (ФФГ) Александра Иашвили. Саньол как всегда был слишком осторожен в оценках и старался спокойно отвечать на острые вопросы журналистов. «В последние годы наша сборная играет с почти неизменной тактикой, матч с Албанией была исключением из –за дисквалификации Кочорашвили ( два предупреждения имел в предудуших матчах–прим.автора) и ряда других обстоятельств»,- сказал В. Саньол и отметил, что «в долгосрочной перспективе необходимо сохранить стиль игры».



Он признался, что исходя из вышесказанного, «не намерен делать какие-то большие изменения в тактике «. «Футболисты должны знать, что надо делать , когда идут в сборную»-сказал Саньол и отметил, что «конечно, был расстроен поражением от сборной Албании». «Я много раз смотрел видеозапись того матча с Албанией в Тбилиси и могу еще раз сказать, что Грузия не заслуживала поражение в том матче»,- заявил наставник нашей команды.



Критика в адрес Саньола



Между тем часть специалистов и многие поклонники футбола Грузии указывают на то, что «одна из главных причин поражения сборной Грузии в матче с Албанией заключается в том, что Вилли Саньол избрал неверную тактику игру». Видимо, он сам понимает это , но публично он пока не признал свою ошибку в матче с Албанией. В связи с этим вспоминается сентябрь 2023 года-тогда только через пару недель после прошедшего 8 сентября в Тбилиси матча отборочного турнира ЧЕ с Испанией Саньол публично признал то, что избрал явно неверную тактику и стратегию игры, что привело к крупному поражению от испанцев-1:7.



В последние годы его также критикуют за то, что он очень часто опаздывает с заменами игроков. Если ситуация и ход матча требуют, то обычно главные тренеры той или иной сборной, той или иной команды начинают делать замены уже с 46 -ой минуты ( с начала второго тайма) или примерно с 55 –ой минуты, чтобы новые игроки изменили характер игры и добавили новизну и активность в действиях команды. Но Саньол обычно (за редким исключением) начинает вводить новых футболистов с 70-ой или 75-ой минуты, а зачастую и позже-на 82-ой или 85 –ой минутах. На вопросы журналистов «Не запаздываете ли вы с заменами» он обычно отвечает «Я даю шанс до конца раскрыться тем игрокам, которые с первой минуты участвуют в матче». С одной стороны , в этом есть какая-то логика, но если футболист за первые 45-55 минут ничего не показал и играет неважно, так почему вовремя не заменить его? Но у г-на Саньола другая тактика ведения матча, это , конечно, его право, но такая тактика зачастую не оправдывает себя и поэтому многие критикуют его за эти и другие ошибки.



Читатели спросят, «Но ведь под руководством Саньола сборная Грузия в 2024 году добилась успехов в полуфинальном и финальном матче Лиги Наций -21 и 26 марта победила соответственно Люксембург 2:0 и по пенальти Грецию-и , впервые в своей истории вышла в финальную часть ЧЕ и там в группе после поражения от Турции (1:3) сыграла вничью с Чехией (1:1) и выиграла у Португалии (3:1), пробившись в 1/8, где проиграла Испании (1:4) -будущему Чемпиону Европы». Вопрос , конечно, резонный, но часть специалистов и поклонников сборной Грузии полагают, что результаты выступления нашей команды были бы гораздо более весомыми , если бы в этих и других матчах В.Саньол своевременно делал бы замены, если бы избрал более эффективную тактику игры и если бы не допускал ошибок при выборе состава на тот или иной матч.



Новый контракт Саньола



Но сейчас обо всем этом нет смысла полемизировать , так как В. Саньол на данном этапе по мнению значительного большинства поклонников и специалистов считается успешным тренером . На днях ФФГ заключила с ним новый контракт: Саньол, который является главным тренером сборной Грузии с февраля 2021 года , будет работать на этом посту по 2028 год. Его действующий контракт истекал в декабре 2024 года, теперь ему продлили контракт еще на 4 года. Сейчас трудно сказать, оправдает ли себя это решение и насколько это решение будет эффективным для сборной Грузии.



Читателям напомню, что в 2000-2008 годах Вилли Саньол был футболистом национальной сборной Франции, в 2006 году в составе этой сборной стал вице-чемпионом мира. Путь в футбол он начал в «Сент-Этьене», в составе «Монако» в 1999 году стал чемпионом Франции, в 2000-2008 годах выступал за знаменитую мюнхенскую «Баварию» , 5 раз становился в составе «Баварии» чемпионом ФРГ, а в 2001 году вместе с командой стал победителем Лиги Чемпионов Европы и Межконтинетального Кубка. В 2013-2014 годах Саньол был главным тренером молодежной сборной Франции, в 2015-2016 гг работал тренером фк «Бордо», в 2017 году- ассистентом главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти.



О матчах с Украиной и Чехией



Саньол на пресс-конференции отметил, что «сейчас у сборной Грузии два очень важных и сложных матча-с Украиной и Чехией». «У нас есть возможности и шансы показать всем, что и в такой сильной группе мы являемся конкуретноспособной командой. Для сборной Грузии Б лига Лиги Наций - это сложная лига, так как в этой лиге играют достаточно сильные команды, но мы мечтаем играть и в А лиге Лиги Наций, где еще более сильные сборные»,- сказал он. Саньол , видимо, решил, что на этот раз в матчах с Украиной и Чехией Зурико Давиташвили будет играть с первой же минуты, а не во втором тайме. «В октябре Зурико отлично играл в своем клубе («Сент-Этьен»), он выглядел более уверенным и более эффективным. У Жоржа Микаутадзе пока трудный период в клубе(«Лион»), хотя в последнее время и он прибавил в игре, это радует»,- сказал Саньол.



Касаясь возвращения в сборную Меквабишвили и Квеквескири, он отметил:» И Меквабишвили, и Квеквескири являются составной частью сборной Грузии. Они вернулись после того, как излечились от травм и хорошо заиграли с своих клубах(Меквабишвили играет сейчас за румынский клуб «Университатья», а Квеквескири за венгерский «Ньиредьхаза» –прим.автора). У Квеквескири большой опыт, очень важна его роль и в общении с футболистами сборной , в мотивации игроков».



Иашвили о проведении матча в Батуми



Бывший футболист сборной Грузии, а в последние 9 лет вице-президент ФФГ Александр Иашвили на вышеназванной пресс-конференции отметил, что для нас важно, чтобы» сборная Грузии проводила матчи не только в Тбилиси». «В Батуми прекрасный стадион(вмещает 20 тысяч зрителей-прим.автора), поле этого стадиона находится в отличном состоянии. И болельщики там очень активные и эмоциональные»,- заявил он, объясняя то, что матч 16 ноября пройдет в Батуми. 17 ноября сборная Грузии чартерным рейсом вылетит из Батуми в Чехию, 19 ноября в г. Оломоуц состоится матч Чехия-Грузия.



Тенгиз Пачкория, специально для «Грузия Online»



Фото 1. - В. Саньол и А. Иашвили на пресс-конференции ( фото сайта ФФГ).

Национальная футбольная сборная Грузии 16 и 19 ноября проведет матчи Лиги Наций (дивизион Б, группа 1 ) со сборными Украины и Чехии. От этих встреч зависит ответ на вопрос «Сумеет ли сборная Грузии занять первое место в этой группе»? и сможет ли через этот турнир продолжить многоступенчатую борьбу за выход на ЧМ 2026 или для попадания на мировое первенство предстоит бороться через отборочный турнир ЧМ , который состоится в будущем году.7 сентября в Тбилиси наша сборная красиво и уверенно со счетом 4:1 победила сборную Чехии, а 10 сентября в Тирана в напряженной борьбе выиграла у Албании-1:0. В октябре Грузии неожиданно для многих проиграла оба матча –сперва Украине со счетом 0:1 (11 октября в Познани ) и затем Албании также 0:1 (14 октября в Тбилиси). После 4 туров в этой группе Лиги Наций с 7 очками на первом месте Чехия, по 6 очков имеют Грузия и Албания, но по лучшей разнице мячей на втором месте наша сборная, а Украина имеет 4 очка и пока занимает последнее место в группе.8 ноября в Тбилиси , на стадионе имени легендарного грузинского футболиста, Чемпиона Европы 1960 года и Чемпиона СССР 1964 года Михаила Месхи (1937-1991) состоялась пресс-конференция Вилли Саньола и вице-президента Федерации футбола Грузии (ФФГ) Александра Иашвили. Саньол как всегда был слишком осторожен в оценках и старался спокойно отвечать на острые вопросы журналистов. «В последние годы наша сборная играет с почти неизменной тактикой, матч с Албанией была исключением из –за дисквалификации Кочорашвили ( два предупреждения имел в предудуших матчах–прим.автора) и ряда других обстоятельств»,- сказал В. Саньол и отметил, что «в долгосрочной перспективе необходимо сохранить стиль игры».Он признался, что исходя из вышесказанного, «не намерен делать какие-то большие изменения в тактике «. «Футболисты должны знать, что надо делать , когда идут в сборную»-сказал Саньол и отметил, что «конечно, был расстроен поражением от сборной Албании». «Я много раз смотрел видеозапись того матча с Албанией в Тбилиси и могу еще раз сказать, что Грузия не заслуживала поражение в том матче»,- заявил наставник нашей команды.Между тем часть специалистов и многие поклонники футбола Грузии указывают на то, что «одна из главных причин поражения сборной Грузии в матче с Албанией заключается в том, что Вилли Саньол избрал неверную тактику игру». Видимо, он сам понимает это , но публично он пока не признал свою ошибку в матче с Албанией. В связи с этим вспоминается сентябрь 2023 года-тогда только через пару недель после прошедшего 8 сентября в Тбилиси матча отборочного турнира ЧЕ с Испанией Саньол публично признал то, что избрал явно неверную тактику и стратегию игры, что привело к крупному поражению от испанцев-1:7.В последние годы его также критикуют за то, что он очень часто опаздывает с заменами игроков. Если ситуация и ход матча требуют, то обычно главные тренеры той или иной сборной, той или иной команды начинают делать замены уже с 46 -ой минуты ( с начала второго тайма) или примерно с 55 –ой минуты, чтобы новые игроки изменили характер игры и добавили новизну и активность в действиях команды. Но Саньол обычно (за редким исключением) начинает вводить новых футболистов с 70-ой или 75-ой минуты, а зачастую и позже-на 82-ой или 85 –ой минутах. На вопросы журналистов «Не запаздываете ли вы с заменами» он обычно отвечает «Я даю шанс до конца раскрыться тем игрокам, которые с первой минуты участвуют в матче». С одной стороны , в этом есть какая-то логика, но если футболист за первые 45-55 минут ничего не показал и играет неважно, так почему вовремя не заменить его? Но у г-на Саньола другая тактика ведения матча, это , конечно, его право, но такая тактика зачастую не оправдывает себя и поэтому многие критикуют его за эти и другие ошибки.Читатели спросят, «Но ведь под руководством Саньола сборная Грузия в 2024 году добилась успехов в полуфинальном и финальном матче Лиги Наций -21 и 26 марта победила соответственно Люксембург 2:0 и по пенальти Грецию-и , впервые в своей истории вышла в финальную часть ЧЕ и там в группе после поражения от Турции (1:3) сыграла вничью с Чехией (1:1) и выиграла у Португалии (3:1), пробившись в 1/8, где проиграла Испании (1:4) -будущему Чемпиону Европы». Вопрос , конечно, резонный, но часть специалистов и поклонников сборной Грузии полагают, что результаты выступления нашей команды были бы гораздо более весомыми , если бы в этих и других матчах В.Саньол своевременно делал бы замены, если бы избрал более эффективную тактику игры и если бы не допускал ошибок при выборе состава на тот или иной матч.Но сейчас обо всем этом нет смысла полемизировать , так как В. Саньол на данном этапе по мнению значительного большинства поклонников и специалистов считается успешным тренером . На днях ФФГ заключила с ним новый контракт: Саньол, который является главным тренером сборной Грузии с февраля 2021 года , будет работать на этом посту по 2028 год. Его действующий контракт истекал в декабре 2024 года, теперь ему продлили контракт еще на 4 года. Сейчас трудно сказать, оправдает ли себя это решение и насколько это решение будет эффективным для сборной Грузии.Читателям напомню, что в 2000-2008 годах Вилли Саньол был футболистом национальной сборной Франции, в 2006 году в составе этой сборной стал вице-чемпионом мира. Путь в футбол он начал в «Сент-Этьене», в составе «Монако» в 1999 году стал чемпионом Франции, в 2000-2008 годах выступал за знаменитую мюнхенскую «Баварию» , 5 раз становился в составе «Баварии» чемпионом ФРГ, а в 2001 году вместе с командой стал победителем Лиги Чемпионов Европы и Межконтинетального Кубка. В 2013-2014 годах Саньол был главным тренером молодежной сборной Франции, в 2015-2016 гг работал тренером фк «Бордо», в 2017 году- ассистентом главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти.Саньол на пресс-конференции отметил, что «сейчас у сборной Грузии два очень важных и сложных матча-с Украиной и Чехией». «У нас есть возможности и шансы показать всем, что и в такой сильной группе мы являемся конкуретноспособной командой. Для сборной Грузии Б лига Лиги Наций - это сложная лига, так как в этой лиге играют достаточно сильные команды, но мы мечтаем играть и в А лиге Лиги Наций, где еще более сильные сборные»,- сказал он. Саньол , видимо, решил, что на этот раз в матчах с Украиной и Чехией Зурико Давиташвили будет играть с первой же минуты, а не во втором тайме. «В октябре Зурико отлично играл в своем клубе («Сент-Этьен»), он выглядел более уверенным и более эффективным. У Жоржа Микаутадзе пока трудный период в клубе(«Лион»), хотя в последнее время и он прибавил в игре, это радует»,- сказал Саньол.Касаясь возвращения в сборную Меквабишвили и Квеквескири, он отметил:» И Меквабишвили, и Квеквескири являются составной частью сборной Грузии. Они вернулись после того, как излечились от травм и хорошо заиграли с своих клубах(Меквабишвили играет сейчас за румынский клуб «Университатья», а Квеквескири за венгерский «Ньиредьхаза» –прим.автора). У Квеквескири большой опыт, очень важна его роль и в общении с футболистами сборной , в мотивации игроков».Бывший футболист сборной Грузии, а в последние 9 лет вице-президент ФФГ Александр Иашвили на вышеназванной пресс-конференции отметил, что для нас важно, чтобы» сборная Грузии проводила матчи не только в Тбилиси». «В Батуми прекрасный стадион(вмещает 20 тысяч зрителей-прим.автора), поле этого стадиона находится в отличном состоянии. И болельщики там очень активные и эмоциональные»,- заявил он, объясняя то, что матч 16 ноября пройдет в Батуми. 17 ноября сборная Грузии чартерным рейсом вылетит из Батуми в Чехию, 19 ноября в г. Оломоуц состоится матч Чехия-Грузия.Тенгиз Пачкория, специально для «Грузия Online»Фото 1. - В. Саньол и А. Иашвили на пресс-конференции ( фото сайта ФФГ).





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