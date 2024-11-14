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В связи с открытым показом футбольного матча движение в Тбилиси будет ограничено на 2 дней
14.11.2024 20:59
Движение транспорта будет ограничено на 2 дня из-за публичного показа футбольного матча Грузия-Украина на площади Республики.
По сообщению Мэрии Тбилиси, на площади Республики будет установлен большой экран для открытого показа футбольного матча.
В связи с запланированным мероприятием в указанном районе будет запрещено движение транспорта.
Ограничение будет действовать на участке дороги от пересечения проспекта Руставели и площади Первой Республики до пересечения площади Республики и улицы Мераба Костава с 15:00 часов 15 ноября до 14:00 часов 17 ноября.
Автомобили, движущиеся с проспекта Руставели в направлении улицы Костава, смогут снова двигаться в сторону проспекта Руставели после поворота у оливкового дерева, они также смогут передвигаться в направлении улиц Михаила Джавахишвили и Мераба Костава. Автомобили, движущиеся с улицы Джавахишвили, будут двигаться в направлении Тбилисского государственного концертного зала.
С улицы Костава они смогут двигаться в направлении проспекта Руставели и площади Свободы, а после поворота у оливкового дерева снова перейдут на улицу Костава.
Что касается общественного транспорта, то автобус N359 будет передвигаться с улицы Джавахишвили на улицу Костава, двигаясь в направлении Ваке, а затем будет двигаться по установленному графику; При движении в направлении улицы Бесика микроавтобус N457 будет двигаться с улицы Джавахишвили на улицу Реваза Табукашвили, переедет на проспект Руставели через улицу Реваза Лагидзе, а затем продолжит движение по установленному графику.
Следующая встреча группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Украины состоится 16 ноября в 21:00 в Батуми на «Ачарабет Арене».
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