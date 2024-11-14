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Студенты БГУ проведут ночь в здании университета - они протестуют против фальсификации выборов
14.11.2024 22:59
Студенты БГУ проведут ночь в здании университета — эту информацию они распространяют в социальных сетях.
По их словам, они никуда не собираются уходить.
"Мы всё ещё здесь, никуда не уходим. Ждём вас в фойе Батумского государственного университета", — пишут студенты в FB.
Студенты выступают против несправедливых выборов, и заявляют, что выборы были сфальсифицированы.
Студенческое движение GIPA (Georgian Institute of Public Affairs) выразило солидарность с протестом студентов Батумского государственного университета имени Шота Руставели, начатым против результатов фальсифицированных выборов.
Они выразили надежду, что «смелый и справедливый протест батумских студентов вдохновит молодежь и благодаря совместным усилиям Грузия вернется на свой исторический европейский путь».
В заявлении от имени студенческого движения GIPA говорится:
"Мы выражаем солидарность студентам Батумского государственного университета имени Шота Руставели, которые протестуют против фальсификаций на выборах и использования академической сферы в этом процессе правящей партией. Нам горько осознавать, что демократическое, справедливое и равное будущее отнимают у студентов те, кто по своей профессиональной чести обязан поступать, как Иванэ Джавахишвили, всегда защищавший интересы грузинского государства и университета.
Академическая сфера будет живой и независимой, если грузинский народ вернет себе право выбора. В этой борьбе голос каждого студента имеет значение. Мы надеемся, что смелый протест студентов Батумского университета станет источником новой энергии для молодежи".
Сообщается также, что солидарность выразило студенческое движение ТГУ.
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