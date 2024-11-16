|
|
|
Сборные Грузии и Украины сыграют сегодня в розыгрыше Лиги наций
16.11.2024 11:27
16 ноября сборная Грузии проведет в Батуми последний домашний матч сезона Лиги наций 2024/25 против сборной Украины. Встреча начнется в 21:00 (+0400 GMT).
Команда Вилли Саньоли после успешного Евро-2024 также хорошо начала Лигу наций, выиграв у Чехии (4:1) и Албании (1:0), набрав максимальное количество очков, но затем проиграла Украине (0:1) и Албании (0:1).
Команда Саньоли идет на втором месте в группе B1 Лиги наций и отстает от лидера Чехии на одно очко, а Украина с 4 очками на последнем месте. Матч, который пройдет в Батуми, – отличная возможность для сборной Грузии улучшить свою турнирную позицию.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна