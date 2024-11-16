

Сборные Грузии и Украины сыграют сегодня в розыгрыше Лиги наций

16.11.2024 11:27





16 ноября сборная Грузии проведет в Батуми последний домашний матч сезона Лиги наций 2024/25 против сборной Украины. Встреча начнется в 21:00 (+0400 GMT).



Команда Вилли Саньоли после успешного Евро-2024 также хорошо начала Лигу наций, выиграв у Чехии (4:1) и Албании (1:0), набрав максимальное количество очков, но затем проиграла Украине (0:1) и Албании (0:1).



Команда Саньоли идет на втором месте в группе B1 Лиги наций и отстает от лидера Чехии на одно очко, а Украина с 4 очками на последнем месте. Матч, который пройдет в Батуми, – отличная возможность для сборной Грузии улучшить свою турнирную позицию.







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