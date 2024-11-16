

Книгоиздатели опротестовали регистрацию Ассоциации книгоиздателей в Реестре иноагентов

16.11.2024 11:33





19 книжных издательств публикуют совместное заявление и заявляют, что регистрация Ассоциации книгоиздателей и распространителей в Реестре иноагентов было осуществлено без их согласия,, в связи с чем они приняли «самое тяжелое для нас решение и выходим из ассоциации, в чем многие из нас служили верой и правдой многие годы».



По их словам, регистрация в Реестре иноагентов для них принципиально неприемлема, а решение было принято после нескольких месяцев безуспешных усилий провести с председателем Тамар Лебанидзе и режиссером Дали Багратионом-Грузинским "конструктивный диалог не удался".



Заявление подписали:

1. Палитра Л;

2. Библус;

3. Интеллект;

4. Артануджи;

5. Индиго;

6. Зиари;

7. Зебра;

8. Медуза;

9. Пегас;

10. Книгомания;

11. Букмарк - книги в Ваке;

12. Саба;

13. Алони;

14. Книжный магазин «Шакро Бабуа»;

15. Лазарь;

16. Расти комикс;

17. Элва.ge;

18. Элва импорт;

19. Кавкасиа.





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