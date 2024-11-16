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Книгоиздатели опротестовали регистрацию Ассоциации книгоиздателей в Реестре иноагентов
16.11.2024 11:33
19 книжных издательств публикуют совместное заявление и заявляют, что регистрация Ассоциации книгоиздателей и распространителей в Реестре иноагентов было осуществлено без их согласия,, в связи с чем они приняли «самое тяжелое для нас решение и выходим из ассоциации, в чем многие из нас служили верой и правдой многие годы».
По их словам, регистрация в Реестре иноагентов для них принципиально неприемлема, а решение было принято после нескольких месяцев безуспешных усилий провести с председателем Тамар Лебанидзе и режиссером Дали Багратионом-Грузинским "конструктивный диалог не удался".
Заявление подписали:
1. Палитра Л;
2. Библус;
3. Интеллект;
4. Артануджи;
5. Индиго;
6. Зиари;
7. Зебра;
8. Медуза;
9. Пегас;
10. Книгомания;
11. Букмарк - книги в Ваке;
12. Саба;
13. Алони;
14. Книжный магазин «Шакро Бабуа»;
15. Лазарь;
16. Расти комикс;
17. Элва.ge;
18. Элва импорт;
19. Кавкасиа.
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