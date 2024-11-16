

Представитель Грузии выступит сегодня на Детском Евровидении - голосование началось

16.11.2024 11:40





16 ноября представитель Грузии Андрия Путкарадзе выступит на сцене Детского Евровидения под номером 9. Конкурс начнется в 21:00 по тбилисскому времени. Грузинский конкурсант исполнит песню «Маме».



Голосование уже началось. Для голосования необходимо перейти по ссылке.



Проголосовать можно из любой страны мира. Для этого вам нужно посмотреть небольшой видеоколлаж, выбрать Грузию и еще две любые страны, нажать кнопку VOTE. При голосовании вам нужно будет выполнить простую математическое действие.



В конкурсе этого года, который проходит в Мадриде, примут участие 17 стран.



Порядок выступающих следующий: Италия, Эстония, Албания, Армения, Кипр, Франция, Северная Македония, Польша, Грузия, Испания, Германия, Нидерланды, Сан-Марино, Украина, Португалия, Ирландия и Мальта.



Автор песни грузинского конкурсанта – Гига Кухианидзе, над текстом вместе с ним работала Мака Давитая.



Видеоклип был снят Общественным Вещателем; автор костюма — Иза Надареишвили.







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