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Грузинская молодежка обыграла Хорватию в первом матче плей-офф Евро-2025


16.11.2024   11:45


Молодежная сборная Грузии по футболу принимала Хорватию в плей-офф Евро-2025 и в напряженной борьбе обыграла ее со счетом 1:0.

Ответный матч этих команд пройдет 19 ноября в Хорватии. Победитель двух матчей получит путёвку на финальный этап Евро-2025.


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