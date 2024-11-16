

Грузинская молодежка обыграла Хорватию в первом матче плей-офф Евро-2025

16.11.2024 11:45





Молодежная сборная Грузии по футболу принимала Хорватию в плей-офф Евро-2025 и в напряженной борьбе обыграла ее со счетом 1:0.



Ответный матч этих команд пройдет 19 ноября в Хорватии. Победитель двух матчей получит путёвку на финальный этап Евро-2025.





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