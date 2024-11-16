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Грузия – победительница Детского Евровидения 2024
16.11.2024 23:15
Грузия – победительница Детского Евровидения 2024. Андрия Путкарадзе стал четвертым по счету представителем Грузии, одержавшим победу на Детском Евровидении. С таким результатом Грузия является рекордсменом конкурса.
Грузия получила 12 баллов от Италии, Эстонии, Албании, Армении, Кипра, Испании, Нидерландов, Сан-Марино, Украины, Португалии, Исландии, Мальты.
Андрия Путкарадзе выступил с песней с песней «Моей мае».
Детское Евровидение-2024 прошло в столице Испании Мадриде, в котором приняли участие 17 стран.
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