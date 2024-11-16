

Сборная Грузии сыграла вничью с Украиной

16.11.2024 23:55





Сборная Грузии приняла Украину в рамках розыгрыша Лиги наций 2024–25. Несмотря на проливной ливень, команды выдали зрелищный матч. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.



Исходя из сложной и запутанной турнирной ситуации, для нашей команды все решится в следующем раунде, когда 19 ноября Грузия сыграет в гостях с Чехией.





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