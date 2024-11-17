|
|
|
Патриарх поздравил «Грузинскую мечту» с победой на выборах
17.11.2024 11:57
Завершился процесс обнародования ЦИК результатов выборов, что еще раз подтвердило победу «Грузинской мечты» с подавляющим большинством голосов. Сердечно поздравляем их с этим успехом, - говорится в распространенном Патриархией заявлении Католикоса-Патриарха Грузии Илии II.
Илия Второй выражает надежду, что «и власть, и оппозиция смогут максимально использовать последующие годы для прогресса и процветания страны».
«Завершился процесс обнародования ЦИК результатов выборов, что еще раз подтвердило победу «Грузинской мечты» с подавляющим большинством голосов. Сердечно поздравляем их с этим успехом.
Правда, оппозиция опротестовывает результаты выборов и планирует продолжать сопротивление, мы надеемся, что и власть, и оппозиция смогут максимально использовать последующие годы для прогресса и процветания страны.
Все в этом мире - воля Божья. Главное, чтобы состоялась синергия между нами и Господом.
Пусть Господь даст силу народу, да благословит Господь Грузию миром, аминь!» - говорится в заявлении патриарха.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна