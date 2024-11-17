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Патриарх поздравил «Грузинскую мечту» с победой на выборах


17.11.2024   11:57


Завершился процесс обнародования ЦИК результатов выборов, что еще раз подтвердило победу «Грузинской мечты» с подавляющим большинством голосов. Сердечно поздравляем их с этим успехом, - говорится в распространенном Патриархией заявлении Католикоса-Патриарха Грузии Илии II.

Илия Второй выражает надежду, что «и власть, и оппозиция смогут максимально использовать последующие годы для прогресса и процветания страны».

«Завершился процесс обнародования ЦИК результатов выборов, что еще раз подтвердило победу «Грузинской мечты» с подавляющим большинством голосов. Сердечно поздравляем их с этим успехом.

Правда, оппозиция опротестовывает результаты выборов и планирует продолжать сопротивление, мы надеемся, что и власть, и оппозиция смогут максимально использовать последующие годы для прогресса и процветания страны.

Все в этом мире - воля Божья. Главное, чтобы состоялась синергия между нами и Господом.

Пусть Господь даст силу народу, да благословит Господь Грузию миром, аминь!» - говорится в заявлении патриарха.


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