

Участники акции протеста провели ночь в палатках

18.11.2024 10:55





Представители оппозиции вместе с участниками акции протеста провели ночь в палатках, разбитых вблизи первого корпуса Тбилисского государственного университета.



На месте было разбито более 20 палаток, в связи с чем было затруднено передвижение по нескольким направлениям: проспект Меликишвили, Варазисхеви, улица Кекелидзе и проспект Чавчавадзе.



В нескольких местах организаторы акции развели костры. Вместе с тем, на проспекте Чавчавадзе урнами для мусора и уличными скамейками была перекрыта дорожная часть.



Всю ночь организаторы снабжали митингующих едой, горячим чаем, кофе, а также подвозили теплые пледы.



Напомним, что, по призыву лидеров „Коалиции за перемены“ и „Единства – Национального движения“, митингующие перекрыли часть проспекта Чавчавадзе, а в частности, перекресток у первого корпуса ТГУ. Лидеры оппозиции объявили о 24-хчасовой акции протеста и заявили, что останутся на месте до 20:00 18 ноября. К демонстрантам у ТГУ присоединили и участники акции "Верни свой голос" с проспекта Руставели.





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