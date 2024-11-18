

Из-за трансляции футбольного матча Грузия-Чехия на площади Республики будет ограничено движение транспорта

18.11.2024 15:36





Национальная сборная Грузии по футболу проведет выездной матч группового этапа Лиги наций УЕФА против национальной сборной Чехии 19 ноября. Для грузинских болельщиков прямая трансляция матча снова будет организована на Первой Республиканской площади. На территории, по инициативе мэрии Тбилиси и Федерации футбола Грузии, будет установлен большой экран, из-за чего движение транспорта временно будет запрещено.



Ограничение будет действовать с 17:00 18 ноября до 14:00 20 ноября на участке дороги от пересечения проспекта Руставели и площади Республики до пересечения площади Республики и улицы Мераба Костава.



Автомобили, движущиеся с проспекта Руставели в сторону улицы Костава, смогут проезжать только по направлениям улиц Михаила Джавахишвили и Мераба Костава. Автомобили, движущиеся с улицы Джавахишвили, будут направлены в сторону Государственного концертного зала Тбилиси, а с улицы Костава — только в сторону проспекта Руставели и площади Свободы.



Что касается общественного транспорта, автобус №359 будет следовать в направлении Ваке через улицы Джавахишвили и Костава, а затем продолжит движение по установленной схеме. Маршрутное такси №457 в направлении улицы Бесики будет двигаться от улицы Джавахишвили на улицу Реваза Табукашвили, через улицу Реваза Лагидзе выедет на проспект Руставели и продолжит движение по установленному маршруту.



Кроме того, после завершения матча часть муниципальных автобусов будет работать до позднего времени для обслуживания болельщиков, собравшихся на площади Республики. В частности, автобусы №301, №306, №308, №309, №310, №314, №326, №331, №337, №342, №345, №352, №358, №359, №364, №388, №391 и №397 будут курсировать до 02:00 20 ноября. Тбилисский метрополитен также будет работать до позднего времени.



Очередной матч группового этапа Лиги наций УЕФА пройдет 19 ноября в чешском городе Оломоуц и начнется в 23:45 по тбилисскому времени.







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