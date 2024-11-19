

Сборная Грузии сыграет сегодня со сборной Чехии - на кону выход на ЧМ

19.11.2024 10:11





В последнем туре сезона Лиги наций-2024 сборная Грузии встретится с Чехией в городе Оломоуц. Скорее всего, в этом матче определится победитель группы Б1. Встреча начнется в 23:45, и на Первом канале будет прямая трансляция.



На данный момент сборная Грузии находится на втором месте в группе B1 с 7 очками, а у Чехии 8 очков после 5 туров. Нашей команде нужна только победа, чтобы выйти в Лигу А. В случае победы команда, которую тренирует Саньоль, будет иметь преимущество в попадании в лучшую корзину в жеребьевке отборочного этапа чемпионата мира.







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