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Сборная Грузии сыграет сегодня со сборной Чехии - на кону выход на ЧМ
19.11.2024 10:11
В последнем туре сезона Лиги наций-2024 сборная Грузии встретится с Чехией в городе Оломоуц. Скорее всего, в этом матче определится победитель группы Б1. Встреча начнется в 23:45, и на Первом канале будет прямая трансляция.
На данный момент сборная Грузии находится на втором месте в группе B1 с 7 очками, а у Чехии 8 очков после 5 туров. Нашей команде нужна только победа, чтобы выйти в Лигу А. В случае победы команда, которую тренирует Саньоль, будет иметь преимущество в попадании в лучшую корзину в жеребьевке отборочного этапа чемпионата мира.
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