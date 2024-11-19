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Нескольких задержанных на акции освободили под расписку


19.11.2024   11:01


Несколько задержанных в ходе противостояния полиции и протестующих на проспекте Меликишвили освобождены.

Среди освобожденных - оператор телеканала «Мтвари архи» Серги Барамидзе, а также две митинговавшие женщины, являющиеся членами «Сильной Грузии» и «Стратегии Агмашенебели».

Как сообщил после выхода из здания полиции оператор Серги Барамидзе, правоохранители нанесли ему физическое оскорбление, отмечаются и повреждения.

По его словам, его отпустили из отделения полиции под расписку.


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