

Нескольких задержанных на акции освободили под расписку

19.11.2024 11:01





Несколько задержанных в ходе противостояния полиции и протестующих на проспекте Меликишвили освобождены.



Среди освобожденных - оператор телеканала «Мтвари архи» Серги Барамидзе, а также две митинговавшие женщины, являющиеся членами «Сильной Грузии» и «Стратегии Агмашенебели».



Как сообщил после выхода из здания полиции оператор Серги Барамидзе, правоохранители нанесли ему физическое оскорбление, отмечаются и повреждения.



По его словам, его отпустили из отделения полиции под расписку.





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