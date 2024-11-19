

На акции сегодня утром были задержаны 16 человек

19.11.2024 12:14





Сегодня утром на акции на проспектах Чавчавадзе и Меликишвили в Тбилиси сотрудники Министерства ВД задержали в общей сложности 16 лиц.



Как сообщают в МВД Грузии, все 16 лиц задержаны в административном порядке.



Кроме того, по их информации, 3 человека отпущены под подписку.



Для справки, участников акции, которые провели ночь на проспекте Чавчавадзе, сегодня на рассвете правоохранители призвали разойтись. Правоохранители также разобрали палатки, принадлежавшие митингующим. Также произошло физическое противостояние между участниками акции и правоохранителями.





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