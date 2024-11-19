

Полицейские применили физическое насилие к 4 задержанным - адвокат

19.11.2024 14:37





По словам адвоката одного из задержанных в административном порядке во время противостояния полиции и протестующих на проспекте Меликишвили Лаши Ткешеладзе, полицейские применили физическое насилие к 4 лицам.



Как заявил Ткешеладзе после выхода из изолятора временного содержания, он лично посетил 3 человек, с которыми расправились физически, о физическом насилии в отношении еще одного человека ему рассказал задержанный.



По словам адвоката, к некоторым из них правоохранители применили насилие в момент задержания, а к части - после задержания, в машине.



Ткешеладзе посетил в изоляторе Александра Бекаури, Рези Думбадзе и Александре Кавтарадзе.



«Их избили, у Кавтарадзе отмечаются повреждения на лице. Его ударили по лицу после того, как посадили в машину... Есть также Авсаджанишвили, у которого отмечаются повреждения... Это все попытка запугивания, эти полицейские в масках - не правоохранители, они криминалы. Задержанные говорят, что не совершали правонарушения», - сказал Ткешеладзе.



В ходе противостояния полиции и участников акции на проспекте Меликишвили правоохранители в административном порядке задержали 16 лиц. Из них 3 человека освобождены по подписке, 10 находятся в изоляторе временного содержания в ЗаГЭС, 3 - в Дигомском управлении.





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