

Студенческое движение ТГУ требует отставки ректора

19.11.2024 17:46





НПО опубликовала заявление, где сказано, что у первого корпуса ТГУ утром, во время разгрома палаточного городка правоохранителями, двор первого корпуса ТГУ стал «приютом насилия».



Студенты ждут от Самушия разъяснений, почему двор университета использовался как база для правоохранителей, которые разогнали мирную акцию протеста.



«Джаба Самушия — слуга делового и политического класса, который выполнит все поставленные задачи с преданностью смелого приспешника. Его действия наносят ущерб многовековым традициям Тбилисского государственного университета и забывают о достоинстве университета и академического сообщества. <> Двери университета <сегодня> открыты для полицейского режима, полицейских, робокопов, даже если это означает рейды и запугивание студентов.



<> Сегодняшнего случая достаточно для того, чтобы ректорат и руководство университета подали в отставку», — заявили в студенческом движении.



Отметим, к утру полиция разогнала участников акции протеста — проспект Чавчавадзе полностью был занят силами полиции. На территории было мобилизовано большое количество полицейских, спецназовцев, робокопов, водометов.



Утром 19 ноября МВД Грузии опубликовало заявление, где дало протестующим 15 минут для освобождения проезжей части дороги у первого корпуса ТГУ, где представители оппозиции вместе с гражданами мирно провели вторую ночь.



Среди задержанных на проспекте Меликишвили — один из операторов Mtavari Arkhi Серги Барамидзе, который уже освобожден.





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