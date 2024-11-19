

Участники акции переместились с проспекта Меликишвили на территорию ТГУ

19.11.2024 20:32





Участники акции протеста переместились с проспекта Меликишвили вновь на проспект Чавчавадзе, на территорию ТГУ.



При этом изначально правоохранители занимали часть проспекта Меликишвили и тем самым не давали возможности участникам митинга продвинуться в сторону проспекта Чавчавадзе, однако некоторое время назад полиция покинула данную территорию.





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