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Сборная Грузии проиграла Чехии в Лиге наций
20.11.2024 11:33
Сборная Грузии по футболу в последнем матче группы В1 Лиги наций встречалась с Чехией и проиграла со счетом 1:2.
Чехи хорошо начали матч в Оломоуце и открыли счет на 3-й минуте. В контратаке провалилась наша защита, и Павел Шульц точно пробил с близкого расстояния.
На 24-й минуте Адам Хложек прекрасно реализовал штрафной и увеличил преимущество чехов до двух мячей.
Вили Саньоль попытался усилить атаку тактической сменой и заменил защитника Георгия Гвелесиани нападающим Зурико Давиташвили. Сборная Грузии атаковала большими силами, в одной из атак Хвича Кварацхелия попал в штангу.
Сборная Грузии активно начала второй тайм, на 60-й минуте своим шансом воспользовался Георгий Микутадзе и сократил разницу в счете. Однако больше голов «крестоносцы» забить не смогли и в итоге проиграли 1:2.
Во второй встрече нашей группы сборная Албании проиграла сборной Украины со счетом 1:2 и вылетела в дивизион С.
Сборная Грузии заняла третье место в группе Лиги наций и сыграет в плей-офф против любой из команд, занявших третье место в дивизионе C, чтобы сохранить свое место в дивизионе B.
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