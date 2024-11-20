

Сборная Грузии проиграла Чехии в Лиге наций

20.11.2024 11:33





Сборная Грузии по футболу в последнем матче группы В1 Лиги наций встречалась с Чехией и проиграла со счетом 1:2.



Чехи хорошо начали матч в Оломоуце и открыли счет на 3-й минуте. В контратаке провалилась наша защита, и Павел Шульц точно пробил с близкого расстояния.



На 24-й минуте Адам Хложек прекрасно реализовал штрафной и увеличил преимущество чехов до двух мячей.



Вили Саньоль попытался усилить атаку тактической сменой и заменил защитника Георгия Гвелесиани нападающим Зурико Давиташвили. Сборная Грузии атаковала большими силами, в одной из атак Хвича Кварацхелия попал в штангу.



Сборная Грузии активно начала второй тайм, на 60-й минуте своим шансом воспользовался Георгий Микутадзе и сократил разницу в счете. Однако больше голов «крестоносцы» забить не смогли и в итоге проиграли 1:2.



Во второй встрече нашей группы сборная Албании проиграла сборной Украины со счетом 1:2 и вылетела в дивизион С.



Сборная Грузии заняла третье место в группе Лиги наций и сыграет в плей-офф против любой из команд, занявших третье место в дивизионе C, чтобы сохранить свое место в дивизионе B.







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