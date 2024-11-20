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Обвиняемый в убийстве жены и тещи в Рустави приговорен к пожизненному заключению


20.11.2024   12:52


Руставский городской суд полностью признал доказательства прокуратуры, признал обвиняемого в убийстве двух граждан виновным и приговорил его к пожизненному заключению.

По сводкам прокуратуры, доказательства, представленные на судебном процессе, подтверждают, что 22 мая 2024 года на одной из улиц города Рустави обвиняемый открыл стрельбу из охотничьего ружья в направлении своей жены, новорожденного и тещи.

В результате, женщины получили тяжкие ранения в область груди. Обе скончались на месте.

„Суд полностью признал обвиняемого виновным по всем пунктам, представленным прокуратурой, и приговорил его к пожизненному сроку лишения свободы“, - указано в информации ведомства.


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