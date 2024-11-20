|
|
|
Обвиняемый в убийстве жены и тещи в Рустави приговорен к пожизненному заключению
20.11.2024 12:52
Руставский городской суд полностью признал доказательства прокуратуры, признал обвиняемого в убийстве двух граждан виновным и приговорил его к пожизненному заключению.
По сводкам прокуратуры, доказательства, представленные на судебном процессе, подтверждают, что 22 мая 2024 года на одной из улиц города Рустави обвиняемый открыл стрельбу из охотничьего ружья в направлении своей жены, новорожденного и тещи.
В результате, женщины получили тяжкие ранения в область груди. Обе скончались на месте.
„Суд полностью признал обвиняемого виновным по всем пунктам, представленным прокуратурой, и приговорил его к пожизненному сроку лишения свободы“, - указано в информации ведомства.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна