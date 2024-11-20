

Преподаватели вузов Грузии осуждают применение чрезмерной силы против студентов на акциях

20.11.2024 12:55





Университетское общество Грузии осуждает разгон мирного протеста с применением чрезмерной силы и грубое игнорирование принципов свободы:



«Мы, профессора, преподаватели и докторанты высших учебных заведений Грузии, решительно осуждаем злоупотребление пространством Тбилисского государственного университета 19 ноября, разгон мирного протеста с применением чрезмерной силы, а также грубое игнорирование принципов свободы.



Университет, двери которого всегда должны быть открыты для студентов и преподавателей, сегодня поступил вопреки своей основной миссии — закрыл свои двери и позволил силовикам атаковать участников мирного протеста, в том числе студентов этого вуза. Эта акция оскорбляет университет как символ свободы и прогресса, нарушает академическую независимость и противоречит его исторической миссии.



Образовательные пространства, особенно Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили, как первый национальный университет, должны быть местом, где будут защищены основные права каждого человека, свобода выражения мнений, независимо от личных убеждений или мнений. Этот принцип, являющийся основой существования всех образовательных учреждений, сегодня грубо нарушен.



Мы заявляем, что любая администрация, игнорирующая права студентов и свободу выражения мнений, получит решительные протесты со стороны академического сообщества. При этом мы считаем, что ответственность за указанное действие несет ученый совет и ректор вуза, который до сих пор хранил молчание и не выступил с заявлением.



Мы разделяем сильную волю молодого поколения защитить европейский курс Грузии и демократическое будущее страны. Эта борьба – не только борьба студентов – это совместная борьба нашего общества, основанная на демократических ценностях, составляющих основу независимости и свободного развития Грузии.



Наш долг стоять там, где слышен голос студентов, борющихся за свободу. Университет не может стать закрытым пространством или соучастником насилия — он должен оставаться главным центром свободы, критического мышления и прогресса», — говорится в заявлении, под которым продолжают подписываться разные служащие ТГУ.





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