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Более 470 профессоров и преподавателей присоединяются к протесту студентов
20.11.2024 19:41
Более 470 профессоров и преподавателей присоединяются к протесту студентов и объявляют акцию возле ТГУ в 19:00.
«Мы обязаны быть там, где звучит голос студентов, борющихся за свободу» – профессора и преподаватели высших учебных заведений Грузии распространили экстренное заявление и анонсировали акцию.
Они выражают солидарность молодежи, борющейся за европейское будущее, и критикуют администрацию ТГУ за игнорирование права студентов на выражение своих взглядов. В заявлении говорится, что за это администрация столкнется с решительным протестом академического сообщества.
Преподаватели также считают недопустимым тот факт, что здание университета использовалось как база для силовых структур, размещенных там для разгона студентов.
МВД Грузии заявляет, что 18-19 ноября в ТГУ не было спецштаба, сотрудники Криминальной полиции вошли во двор университета после того, как участники акции устроили несколько поджогов возле центрального входа во двор.
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