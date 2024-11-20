

Ректор ТГУ прислал студентам кофе и сладости - те требуют его отставки

20.11.2024 20:00





Ректор ТГУ прислал студентам кофе и сладости на лекцию. Они заявили, что им нужно его заявление об увольнении



Студенты Тбилисского государственного университета (ТГУ) 20 ноября провели публичную лекцию о государственном неповиновении и бойкоте, пишет Publika. На нее ректор Джаба Самушия прислал им кофе и сладости, но студенты отказались принимать подарок, обратила внимание Netgazeti.



Реакция. «Господин Джаба, студенты ждут не кофе с пирожными, а вашего заявления об увольнении», — так студенты отреагировали на доставку от ректора.



Накануне, 19 ноября, участники «Майского студенческого движения» потребовали отставки ректора ТГУ. Они заявили что руководство вуза предоставило территорию университета силовикам.



Другие события в университетах. Публичную лекцию — «Цензура в условиях тоталитарных режимов» — провела преподавательница литературоведения Анна Кордзая-Самадашвили на улице, у входа в Государственный университет Ильи. «Когда мои необыкновенные студенты обратились с этим предложением, я была очень рада», — цитирует ее On.ge.



В 19:00 у первого корпуса ТГУ, запланирован сбор преподавателей и студентов. На странице мероприятия в фейсбуке говорится, что на акции педагоги планируют объявить солидарность студентам и высказаться за «лучшее будущее страны». На момент публикации в анонсе отметилось почти 400 человек.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





