|
|
|
Названа трансферная стоимость игроков сборной Грузии (U21) по футболу
21.11.2024 12:11
19 ноября сборная Грузии по футболу (U21) победила Хорватию и второй раз подряд вышла на чемпионат Европы.
«Бизнес Пресс Ньюс» поинтересовался трансферная стоимостью игроков сборной до 21 года.
По данным Transfermarkt, самым дорогим игроком сборной является левый защитник Ираклий Азаров с 5 млн евро, второе место занимает центральный полузащитник Габриэль Сигуа с 2,5 млн евро и третье место также занимает центральный полузащитник Лука Гагнидзе с 1,8 млн евро. миллион евро.
Трансферная стоимость остальных игроков команды следующая:
Георгий Квернадзе — 800 000 евро
Саба Хвадагиани — 600 000 евро
Лука Лацабидзе — 500 000 евро
Георгий Майсурадзе — 450 000 евро
Гизо Мамагеишвили — 450 000 евро
Отар Мамагеишвили — 400 000 евро
Георгий Абуашвили — 325 000 евро.
Лаша Одишария — 325 000 евро
Саба Мамацашвили — 300 000 евро
Нодар Ломинадзе — 300 000 евро
Николоз Угрехелидзе — 250 000 евро
Ираклий Егоян – 250 000 евро
Василиос Гордезиани — 200 000 евро
Торнике Морчиладзе— 200 000 евро
Лука Харатишвили — 150 000 евро.
Михаил Макацария – 125 000 евро
Ладо Одишвили — 125 000 евро
Леван Осикмашвили — 125 000 евро
Дачи Лорткипанидзе — 100 000 евро
Леван Тандилашвили — 100 000 евро
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна