

Названа трансферная стоимость игроков сборной Грузии (U21) по футболу

21.11.2024 12:11





19 ноября сборная Грузии по футболу (U21) победила Хорватию и второй раз подряд вышла на чемпионат Европы.



«Бизнес Пресс Ньюс» поинтересовался трансферная стоимостью игроков сборной до 21 года.



По данным Transfermarkt, самым дорогим игроком сборной является левый защитник Ираклий Азаров с 5 млн евро, второе место занимает центральный полузащитник Габриэль Сигуа с 2,5 млн евро и третье место также занимает центральный полузащитник Лука Гагнидзе с 1,8 млн евро. миллион евро.



Трансферная стоимость остальных игроков команды следующая:



Георгий Квернадзе — 800 000 евро

Саба Хвадагиани — 600 000 евро

Лука Лацабидзе — 500 000 евро

Георгий Майсурадзе — 450 000 евро

Гизо Мамагеишвили — 450 000 евро

Отар Мамагеишвили — 400 000 евро

Георгий Абуашвили — 325 000 евро.

Лаша Одишария — 325 000 евро

Саба Мамацашвили — 300 000 евро

Нодар Ломинадзе — 300 000 евро

Николоз Угрехелидзе — 250 000 евро

Ираклий Егоян – 250 000 евро

Василиос Гордезиани — 200 000 евро

Торнике Морчиладзе— 200 000 евро

Лука Харатишвили — 150 000 евро.

Михаил Макацария – 125 000 евро

Ладо Одишвили — 125 000 евро

Леван Осикмашвили — 125 000 евро

Дачи Лорткипанидзе — 100 000 евро

Леван Тандилашвили — 100 000 евро





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