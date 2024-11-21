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Тбилисский городской суд приговорил двух задержанных активистов к восьми суткам тюрьмы


21.11.2024   16:44


Согласно решению Тбилисского городского суда от 20 ноября, Исако Девидзе и Давид Цоцория, задержанные во время насильственного разгона демонстрантов на проспектах Чавчавадзе и Меликишвили, приговорены к восьми суткам лишения свободы.

Еще один активист Ираклий Андгуладзе, задержанный во время разгона, был оштрафован Тбилисским городским судом на 2 700 лари 19 ноября.

В ходе разгона акции протеста полиция задержала в общей сложности 16 человек, трое из них были отпущены под расписку. По заявлению МВД, задержания произведены по статьям 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях.

Акция протеста, проходившая возле Тбилисского государственного университета в течение 48 часов, была разогнана полицией 19 ноября. По имеющимся данным, полиция также вмешалась в журналистскую деятельность и препятствовала профессиональной деятельности некоторых журналистов, а также избила и задержала оператора телекомпании «Мтавари архи» Серги Барамидзе.

Специальная следственная служба 20 ноября сообщила, что начала расследование по факту незаконного воспрепятствования журналистской деятельности.


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