

Тбилисский городской суд приговорил двух задержанных активистов к восьми суткам тюрьмы

21.11.2024 16:44





Согласно решению Тбилисского городского суда от 20 ноября, Исако Девидзе и Давид Цоцория, задержанные во время насильственного разгона демонстрантов на проспектах Чавчавадзе и Меликишвили, приговорены к восьми суткам лишения свободы.



Еще один активист Ираклий Андгуладзе, задержанный во время разгона, был оштрафован Тбилисским городским судом на 2 700 лари 19 ноября.



В ходе разгона акции протеста полиция задержала в общей сложности 16 человек, трое из них были отпущены под расписку. По заявлению МВД, задержания произведены по статьям 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях.



Акция протеста, проходившая возле Тбилисского государственного университета в течение 48 часов, была разогнана полицией 19 ноября. По имеющимся данным, полиция также вмешалась в журналистскую деятельность и препятствовала профессиональной деятельности некоторых журналистов, а также избила и задержала оператора телекомпании «Мтавари архи» Серги Барамидзе.



Специальная следственная служба 20 ноября сообщила, что начала расследование по факту незаконного воспрепятствования журналистской деятельности.





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