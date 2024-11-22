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Евробаскет-2025 | Сборная Грузии победила Финляндию
22.11.2024 01:22
Сборная Грузии по баскетболу сыграла против Финляндии в отборочном этапе Евробаскета-2025 в Эспоо и выиграла со счетом 90:83.
Это была самая важная победа на пути к Евробаскету-2025. В группе четыре команды: Грузия, Сербия, Финляндия и Дания. Финляндия является хозяйкой и гарантированно поедет на чемпионат Европы, хотя результаты с ней считаются в плюс остальным трем командам. В следующий этап выходят три команды из четырех. Учитывая статус принимающей страны, у трех команд есть два квалификационных места. Поскольку Сербия является явным фаворитом, главная задача сборной Грузии – обогнать в группе Данию.
Во втором матче нашей группы сборная Сербии разгромила Данию со счетом 72:52.
Следующая встреча сборной Грузии снова пройдет с Финляндией 24 ноября в Тбилиси, а в феврале пройдут два решающих тура: Грузия примет Данию и отправится в гости в Сербию.
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