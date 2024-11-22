

Эльдар Айтматов: Мой отец гордился дружбой с деятелями культуры Грузии

22.11.2024 11:32







1) https://www.youtube.com/watch?v=6BGmEMEZwXQ

2) https://www.youtube.com/watch?v=ZeLQB0CYuLc )



Сегодня я знакомлю читателей с историей посещения в Бишкеке Дома-Музея всемирно известного кыргызского писателя Чингиза Торекуловича Айтматова ( 1928-2008) и встречи с Эльдаром Айтматовым - сыном Чингиза.



Пользуясь случаем, хотел бы сердечно поблагодарить заслуженного деятеля культуры Кыргызстана, Генерального секретаря Федерации спортивных журналистов этой страны и члена исполкома НОК Кыргызстана Кабыла Асангелдиевича Макешова. Еще до моего приезда в Бишкек он по моей просьбе договорился о моих предстоящих встречах с вышеназванными деятелями, проявив прекрасные организаторские и человеческие качества.



Вместе с ним я побывал в гостях у Эльдара Чингизовича Айтматова. Переписка с Эльдаром у меня началась за неделю до прилета в Бишкек, а после приезда в столицу Кыргызстана общение с ними велось при активном содействии К. Макешова. Для того, чтобы попасть в Дом-Музей Ч. Айтматова, надо сперва пройти контроль на посту полиции, который находится у входа в закрытую территорию-место нахождения этого памятника истории и культуры. Сотрудники полиции сердечно приветствовали гостя из Грузии и К. Макешова. Сперва сотрудница Дома-Музея ознакомила нас с помещениями и экспонатами Дома-Музея, а затем в отдельном зале нас принял Эльдар Чингизович и его супруга Сабира. Э.Айтматов по профессии художник, в 2005 году закончил в Брюсселе Королевскую Академию изящных искусств, с 2008 года он является руководителем международного фонда Чингиза Айтматова , а в последние 11 лет-директором этого Дома-Музея .



Я передал Эльдару сувенир из Грузии и поблагодарил его за то, что он и его семья так бережно относятся к сохранению наследства всемирно известного писателя. В свою очередь он поблагодарил меня за приезд в Бишке,за интерес к жизни и творчеству Чингиза Айтматова. »Очень рад, что вы у нас в гостях, хочу передать сердечный привет народу Грузии»-сказал он.



- Эльдар, когда и как возникла идея создания этого Дома-Музея?



- После смерти отца (2008 год) я с мамой (Мария Урматова-прим.) и сестрой (Ширин) решили, что для сохранения всего того, что создано отцом, важно будет создание Дома-Музея. Приняв такое решение, для начала надо было сохранить все то, что было создано,в том же виде, в каком оно было при жизни отца. Несколько лет потратили на реконструкцию Дома Музея, сбор экспонатов, создание специальных залов для их размещения. С конца 2013 года начал функционировать Дом-Музей, он открыт для посетителей из разных стран-открыт для официальных лиц, для туристов, студентов и читателей творчества отца. Кроме посещения Дома-Музея в Бишкеке, они также ездят в то село, где родился и вырос отец(село Шекер Таласской области Кыргызстана-прим.автора) , а также на озеро Иссык-Куль, где отец создавал свои произведения.



Мы рады тому, что в Грузии знают об этом Доме –Музее, очень рады тому, что у вас переводят и издают на грузинский язык произведения Чингиза Айтматова.



- Отец говорил вам наверно об его дружбе с деятелями культуры Грузии, в частности, с известным поэтом, председателем Союза писателей Грузии (1953-1967), Академиком АН Грузии Ираклием Абашидзе (1909-1992).Об их дружбе мне подробно говорил дипломат Зураб Абашидзе-сын Ираклия Абашидзе!



- Хочу особо отметить, что моего отца связывала многолетняя дружба с писателями, поэтами и актерами Грузии. Чингиз гордился дружбой с видными деятелями культуры Грузии и часто рассказывал мне о них. Думаю, что нам , в Кыргызстане и Грузии , предстоит детально изучить и опубликовать все материалы и информации о дружбе Чингиза с Грузией, с поэтами и писателями Грузии, в том числе и с поэтом-академиком Ираклием Абашидзе. Нам необходимо расширять контакты с вашей страной. Мы гордимся тем, что еще в 20-ом веке на грузинский язык были переведены произведения моего отца. Этот процесс продолжился и в 21-ом веке, недавно , год назад, в Тбилиси вышла в свет новое издание произведений моего отца на грузинском языке, оно вышло при поддержке посольства Кыргызстана в Азербайджане и Грузии ( резиденция в Баку) и при поддержке почетных консулов Кыргызстана в Грузии. Надеюсь,что переведенные на грузинский язык произведения Ч.Айтматова будут доступны все большему количеству читателей Грузии. Вы знаете, конечно, что в 20-ом веке произведения моего отца переведены на 185 языков мира, в том числе и на грузинский. Думаю, что нам необходимо активизировать контакты между Кыргызстаном и Грузией в сферах культуры и спорта, это очень важно для того, чтобы народы наших стран лучше узнавали друг друга, чаще общались, все это потом приведет и расширения сотрудничества в других сферах.



- Вы указали на необходимость активизации сотрудничества в сфере спорта , вы любите спорт?



- Не только люблю, но веду спортивный образ жизни. В юности я очень увлекался футболом, играл неплохо (смеется), я не стал профессиональным футболистом, но футбол люблю и сейчас. Кроме того, я увекаюсь спортивными единоборствами, стараюсь поддерживать форму и сейчас, это важно для того, чтобы добиваться успехов в разных сферах жизни. Пользуясь случаем, хочу попросить вас передать сердечный привет жителям Грузии, особенный привет тем, кто был знаком с моим отцом и кто читал его произведения.



Тенгиз Пачкория, Тбилиси-Бишкек-Тбилиси





Фото 1. Э. Айтматов, его супруга Сабыра, К.Макешов и Т.Пачкория

Фото 2. Э.Айтматов и Т. Пачкория Сегодня ознакомлю читателей с недавним пребыванием в Кыргыстане. В Бишкеке мне удалось взять интервью у президента Национального Олимпийского Комитета(НОК) Кыргызстана Садыра Мамытова, Генерального секретаря НОК Кыргызстана Кылычбека Сарбагишева, у первого вице-президента Кыргызского футбольного Союза, арбитра ФИФА Нурдина Букуева, руководителя знаменитого многофункционального спортклуба «Дордой» Шаршена Касенова,у директора НИИ языка и литературы АН Кыргызстана, академика Абдылдажана Акматалиева, встретиться с сооснователем и генеральным директором этнокомплекса «Супара» Жанылсынзат Турганбаевой( об этом уникальном и историческом этнокомплексе намерен подготовить специальную статью), с президентом Федерации спортивных журналистов Кыргызстана Улугбеком Салымбековым, с бывшим министром энергетики и экс-депутатом парламента Осмонжаном Артыкбаевым, с советником президента Кыргызстана Арсланом Койчиевым, с известным тележурналистом и общественным деятелем Нарынбеком Идиновым (Нарын Айып), с студентами и лекторами Института журналистики и коммуникаций при Кыргызском госуниверситете, дать интервью двум телеканалам Кыргызстана1) https://www.youtube.com/watch?v=6BGmEMEZwXQ2) https://www.youtube.com/watch?v=ZeLQB0CYuLc )Сегодня я знакомлю читателей с историей посещения в Бишкеке Дома-Музея всемирно известного кыргызского писателя Чингиза Торекуловича Айтматова ( 1928-2008) и встречи с Эльдаром Айтматовым - сыном Чингиза.Пользуясь случаем, хотел бы сердечно поблагодарить заслуженного деятеля культуры Кыргызстана, Генерального секретаря Федерации спортивных журналистов этой страны и члена исполкома НОК Кыргызстана Кабыла Асангелдиевича Макешова. Еще до моего приезда в Бишкек он по моей просьбе договорился о моих предстоящих встречах с вышеназванными деятелями, проявив прекрасные организаторские и человеческие качества.Вместе с ним я побывал в гостях у Эльдара Чингизовича Айтматова. Переписка с Эльдаром у меня началась за неделю до прилета в Бишкек, а после приезда в столицу Кыргызстана общение с ними велось при активном содействии К. Макешова. Для того, чтобы попасть в Дом-Музей Ч. Айтматова, надо сперва пройти контроль на посту полиции, который находится у входа в закрытую территорию-место нахождения этого памятника истории и культуры. Сотрудники полиции сердечно приветствовали гостя из Грузии и К. Макешова. Сперва сотрудница Дома-Музея ознакомила нас с помещениями и экспонатами Дома-Музея, а затем в отдельном зале нас принял Эльдар Чингизович и его супруга Сабира. Э.Айтматов по профессии художник, в 2005 году закончил в Брюсселе Королевскую Академию изящных искусств, с 2008 года он является руководителем международного фонда Чингиза Айтматова , а в последние 11 лет-директором этого Дома-Музея .Я передал Эльдару сувенир из Грузии и поблагодарил его за то, что он и его семья так бережно относятся к сохранению наследства всемирно известного писателя. В свою очередь он поблагодарил меня за приезд в Бишке,за интерес к жизни и творчеству Чингиза Айтматова. »Очень рад, что вы у нас в гостях, хочу передать сердечный привет народу Грузии»-сказал он.- Эльдар, когда и как возникла идея создания этого Дома-Музея?- После смерти отца (2008 год) я с мамой (Мария Урматова-прим.) и сестрой (Ширин) решили, что для сохранения всего того, что создано отцом, важно будет создание Дома-Музея. Приняв такое решение, для начала надо было сохранить все то, что было создано,в том же виде, в каком оно было при жизни отца. Несколько лет потратили на реконструкцию Дома Музея, сбор экспонатов, создание специальных залов для их размещения. С конца 2013 года начал функционировать Дом-Музей, он открыт для посетителей из разных стран-открыт для официальных лиц, для туристов, студентов и читателей творчества отца. Кроме посещения Дома-Музея в Бишкеке, они также ездят в то село, где родился и вырос отец(село Шекер Таласской области Кыргызстана-прим.автора) , а также на озеро Иссык-Куль, где отец создавал свои произведения.Мы рады тому, что в Грузии знают об этом Доме –Музее, очень рады тому, что у вас переводят и издают на грузинский язык произведения Чингиза Айтматова.- Отец говорил вам наверно об его дружбе с деятелями культуры Грузии, в частности, с известным поэтом, председателем Союза писателей Грузии (1953-1967), Академиком АН Грузии Ираклием Абашидзе (1909-1992).Об их дружбе мне подробно говорил дипломат Зураб Абашидзе-сын Ираклия Абашидзе!- Хочу особо отметить, что моего отца связывала многолетняя дружба с писателями, поэтами и актерами Грузии. Чингиз гордился дружбой с видными деятелями культуры Грузии и часто рассказывал мне о них. Думаю, что нам , в Кыргызстане и Грузии , предстоит детально изучить и опубликовать все материалы и информации о дружбе Чингиза с Грузией, с поэтами и писателями Грузии, в том числе и с поэтом-академиком Ираклием Абашидзе. Нам необходимо расширять контакты с вашей страной. Мы гордимся тем, что еще в 20-ом веке на грузинский язык были переведены произведения моего отца. Этот процесс продолжился и в 21-ом веке, недавно , год назад, в Тбилиси вышла в свет новое издание произведений моего отца на грузинском языке, оно вышло при поддержке посольства Кыргызстана в Азербайджане и Грузии ( резиденция в Баку) и при поддержке почетных консулов Кыргызстана в Грузии. Надеюсь,что переведенные на грузинский язык произведения Ч.Айтматова будут доступны все большему количеству читателей Грузии. Вы знаете, конечно, что в 20-ом веке произведения моего отца переведены на 185 языков мира, в том числе и на грузинский. Думаю, что нам необходимо активизировать контакты между Кыргызстаном и Грузией в сферах культуры и спорта, это очень важно для того, чтобы народы наших стран лучше узнавали друг друга, чаще общались, все это потом приведет и расширения сотрудничества в других сферах.- Вы указали на необходимость активизации сотрудничества в сфере спорта , вы любите спорт?- Не только люблю, но веду спортивный образ жизни. В юности я очень увлекался футболом, играл неплохо (смеется), я не стал профессиональным футболистом, но футбол люблю и сейчас. Кроме того, я увекаюсь спортивными единоборствами, стараюсь поддерживать форму и сейчас, это важно для того, чтобы добиваться успехов в разных сферах жизни. Пользуясь случаем, хочу попросить вас передать сердечный привет жителям Грузии, особенный привет тем, кто был знаком с моим отцом и кто читал его произведения.Тенгиз Пачкория, Тбилиси-Бишкек-ТбилисиФото 1. Э. Айтматов, его супруга Сабыра, К.Макешов и Т.ПачкорияФото 2. Э.Айтматов и Т. Пачкория





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