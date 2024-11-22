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Глава ОВГ с нового года будет получать зарплату в 16 250
22.11.2024 13:21
Зарплата генерального директора "Общественного вещателя" Тинатин Бердзенишвили с 1 января составит 16 250 лари. Об этом говорится в решении попечительского совета "Общественного вещателя", согласно которому в трудовой договор Тинатин Бердзенишвили были внесены изменения.
До внесения указанного изменения зарплата генерального директора «Общественного вещателя» составляет 12 500 лари.
В декабре прошлого года парламент принял решение финансировать Общественный вещатель по новому правилу и формуле, что означает, что с 2026 года финансирование вещателя будет основываться на количестве занятых, публикуемом Службой статистики.
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