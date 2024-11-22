

Столкновения произошли ночью в ТГУ, где протестовали студенты

22.11.2024 14:15





Столкновения произошли ночью в Тбилисском государственном университете, где студенты проводили ночь в аудитории в знак протеста.



Как рассказал студент, с которым побеседовало издание «Netgazeti», в результате инцидента пришлось вызвать скорую помощь, так как троим студентам стало плохо. По его словам, один из студентов подвергся физическому насилию.



По словам студентов, которые ночевали в университете, причиной конфликта стало то, что им ограничили передвижение внутри помещения, что вызвало протест.



Студенты также утверждают, что, кроме сотрудников службы безопасности, в здании находились неизвестные люди без формы. Один из них, по словам студентов, проявлял особую агрессию по отношению к ним.



«Нам сказали: "Не выходите из аудитории, только в туалет можно". В знак протеста мы решили выйти и занять определенные места. В этот момент началась физическая стычка.



В результате пострадали две девушки и один парень. У одной девушки случилcя эмоциональный шок, другую сбили с ног и ударили. Парень рассказал, что у него начался приступ астмы, он упал и ударился головой. Сейчас все чувствуют себя лучше», — заявил участник протеста студент Звиад Цецхладзе.



24 студента ночевали в аудитории в знак протеста.



Изначально они намеревались выразить солидарность с батумскими студентами, но им не позволили. В ночь на среду они смогли проникнуть в здание университета и потребовали отставки ректора Джабы Самушиа. После этого администрация выделила им аудиторию, где они могли остаться на ночь.



Как сообщает один из студентов, в здании сейчас находятся 19 студентов, пятеро покинули здание, некоторых вынудили уйти. На видео, распространённом в интернете, видно, как сотрудник охраны говорит студентам покинуть университет.



«Netgazeti» связалось с PR-службой ТГУ для комментариев, но университет пока не дал официального ответа.



Параллельно у здания первого корпуса ТГУ также проходит протестная акция, где 21 ноября вечером были установлены палатки.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





