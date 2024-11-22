

Обвиняемые в повреждении железного заграждения у парламента останутся в заключении

22.11.2024 20:58





Суд оставил в заключении Омара Окрибелашвили и Сабу Мепаришвили, арестованных по делу о повреждении железного заграждения.



Сторона защиты просила изменить им меру пресечения в порядке, не связанном с лишением свободы, и была готова выплатить залог, однако судья Натия Гудадзе и прокурор Нугзар Читадзе не учли обращения защиты.



В ходе процесса мать Сабы Мепаришвили потеряла сознание, из-за чего в суде был объявлен временный перерыв.



Также сегодня должны были быть рассмотрены доказательства обвинения, однако пришедшие на суд стороны узнали, что на заседании будет обсуждаться мера пресечения, и доказательства рассмотрены не будут, а значит, процесс по их делам растянется на более долгий срок.



Адвокаты считают, что рассмотрение дел затягивается намеренно. Как известно, срок полномочий президента Саломе Зурабишвили скоро истечет, и есть подозрение, что суд пытается не оглашать приговор до истечения этого срока, чтобы не позволить президенту помиловать задержанных.



19-летний Омар Окрибелашвили и 23-летний Саба Мепаришвили были арестованы 12 мая во время акции против российского закона. Следствие обвиняет их в нарушении подпункта части 2 статьи 187 УК, в которой говорится о групповом нанесении ущерба чужому имуществу. Им обоим грозит до 6 лет лишения свободы за повреждение железного заграждения стоимостью 400 лари, возведенной возле Парламента во время протестов весной 2024 года.





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