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Православная Церковь отмечает Гиоргоба


23.11.2024   13:26


23 ноября Грузинская Православная Церковь отмечает мученическую кончину святого Георгия Победоносца.

Грузинская Православная Церковь отмечает День Святого Георгия дважды в год – 6 мая, в день кончины святого, и 23 ноября, в день его пыток на колесе.

По церковному преданию, святой Георгий родился во второй половине третьего века в Каппадокии, в богатой христианской семье. Позже, во времена правления римского императора Диоклетиана, он стал военачальником. После того как начались гонения на христиан, император Рима потребовал от святого отречься от Христа. Святой Георгий был обезглавлен в 303 году.


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