

Сборная Грузии окажется в третьей корзине во время жеребьевки отборочного этапа ЧМ по футболу

23.11.2024 14:13





Сборная Грузии окажется в третьей корзине во время жеребьевки отборочной группы ЧМ-2026 по футболу.



Жеребьевка пройдет 13 декабря в штаб-квартире ФИФА в Швейцарии.



Первая корзина



Франция, Испания, Англия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Италия, Германия, Хорватия, Швейцария, Дания, Австрия.



Вторая корзина



Украина, Турция, Швеция, Уэльс, Польша, Венгрия, Сербия, Греция, Румыния, Норвегия, Словакия, Чехия.



Третья корзина



Албания, Шотландия, Словения, Ирландия, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Израиль, Босния и Герцеговина, Черногория.



Четвертая корзина



Болгария, Люксембург, Беларусь, Армения, Косово, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Фарерские острова, Латвия, Литва.



Пятая корзина



Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





