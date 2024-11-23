

Участники акции перекрою движение у площади Героев до 22:00

23.11.2024 16:33





Участники акции, собравшиеся возле первого корпуса Тбилисского государственного университета, прошли шествием до площади Героев, к мемориалу Героев.



Как заявляют лидеры оппозиционной партии, они перекроют движение до 22:00.



Участники митинга "протестуют против сфальсифицированных выборов", а также выразили солидарность со студентами, часть которых уже четвертый день остается ночью в одной из аудиторий ТГУ. Они требуют отставки ректора университета Джабы Самушия.



Как заявил один из лидеров "Единства - Национального движения" Георгий Вашадзе, они поставят палатки в двух местах под эстакадой на площади Героев и останутся до 22:00.



Также, по его словам, общественность будет проинформирована о плане действий на ближайшие дни.





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