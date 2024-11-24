

На площади Свободы собираются участники женского марша

24.11.2024 16:04





На площади Свободы, у здания Тбилисского городского собрания собираются участники женского марша.



Участники акции принесли на место проведения акции чемоданы с надписями: “Бидзина, уходи! Я - остаюсь!”, “Грузия, без долгожданной матери”, “Нет принудительной эмиграции”, “Эмиграция – не выбор”.



По информации организаторов марша, завершится он у дворца почетного председателя „Грузинской мечты“ Бидзины Иванишвили.



Как заявила до начала марша член “Сильной Грузии” Медея Метревели, по завершению марша участники сделают итоговое заявление.



“Шествие будет мирным, но в то же время шумным. Мы проведем мирный марш с дорожными сумками по улицам города, по улице Амаглеба в направлении резиденции Бидзины Иванишвили. После этого, уже здесь, на фоне символического перфоманса, ближе к завершению, мы сделаем окончательное, итоговое заявление”, - заявила Метревели.



На месте мобилизована полиция.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





