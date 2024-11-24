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На площади Свободы собираются участники женского марша
24.11.2024 16:04
На площади Свободы, у здания Тбилисского городского собрания собираются участники женского марша.
Участники акции принесли на место проведения акции чемоданы с надписями: “Бидзина, уходи! Я - остаюсь!”, “Грузия, без долгожданной матери”, “Нет принудительной эмиграции”, “Эмиграция – не выбор”.
По информации организаторов марша, завершится он у дворца почетного председателя „Грузинской мечты“ Бидзины Иванишвили.
Как заявила до начала марша член “Сильной Грузии” Медея Метревели, по завершению марша участники сделают итоговое заявление.
“Шествие будет мирным, но в то же время шумным. Мы проведем мирный марш с дорожными сумками по улицам города, по улице Амаглеба в направлении резиденции Бидзины Иванишвили. После этого, уже здесь, на фоне символического перфоманса, ближе к завершению, мы сделаем окончательное, итоговое заявление”, - заявила Метревели.
На месте мобилизована полиция.
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