

«Русские, рабы!» - Участники акции возгласами встречают депутатов, избранных по избирательному списку «Грузинской мечты»

25.11.2024 12:04





«Русские, рабы!» - такими возгласами ​​собравшиеся возле парламента граждане обращаются к депутатам, избранным по избирательному списку «Грузинской мечты», часть из которых уже прибыла в законодательный орган.



Они въезжают во двор парламента на машинах.



Граждане Грузии, проводящие акцию возле парламента, заявляют, что власть «Грузинской мечты» сфальсифицировала выборы 26 октября, соответственно, по их словам, не признают результаты этих выборов и требуют назначения повторных выборов.



На данный момент участники акции находятся перед зданием парламента, на проспекте Руставели, части улицы Читадзе, и с задней стороны здания парламента, на углу улицы Чичинадзе.



Что касается правоохранителей, то представители МВД находятся на улице Читадзе и у входа в здание парламента с задней стороны.



Для информации, сегодня в 12:00 откроется первое заседание парламента XI созыва. Депутаты, избранные по избирательному списку партии «Грузинская мечта», собираются во дворце парламента. Они зарегистрировались на основании временных удостоверений, выданных ЦИК.



Ни одна из партий, преодолевших барьер, за исключением «Грузинской мечты», не признает результаты выборов 26 октября и не намерена входить в парламент.





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