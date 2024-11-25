

Грузия два раза победила Финляндию и близка к выходу на ЧЕ

25.11.2024 12:33









Начало нынешнего отборочного турнира для нашей сборной было неудачным. В феврале текущего года Грузия неожиданно проиграла в гостях Дании(69:75), а затем в Тбилиси уступила (63:76) сильнейшей сборной Сербии-фавориту нашей группы. Всего на ЧЕ 2025 выступят 24 сборные. Выступающая в группе G квалификационного этапа сборная Финляндии является одной из хозяек ЧЕ 2025 и поэтому автоматически получила путевку на чемпионат. Т.о., из группы G в ЧЕ 2025 выйдут две лучшие команды кроме Финляндии, борьбу за эти два места ведут Сербия , Грузия и Дания.



Джикич-главный тренер сборной Грузии



С января с.г. главным тренером национальной сборной Грузии является опытный сербский специалист Александер Джикич ( ему 21 марта исполнится 53 года). Он сменил на этом посту греческого специалиста Ильяса Зуроса, который работал главным тренером нашей команды в 2016-2023 годах. 14 февраля с.г. Федерация баскетбола Грузии (ФБГ) официально представила журналистам Александра Джикича как главного тренера национальной сборной, проведя специальную пресс-конференцию в гостинице «Тбилиси мариотт».



Президент ФБГ, популярный в прошлом баскетболист Виктор Саникидзе рассказал тогда о ходе переговоров с А. Джикичем, который до назначения на пост главного тренера сборной Грузии успешно работал в израильском клубе «Хапоэль» Иерусалим(в 2022-2023 гг). «В силу ряда объективных обстоятельств переговоры были непростые, но важно то, что было достигнуто согласие по всем вопросам»- сказал Саникидзе. Как сообщила ФБГ, контракт с Джикичем рассчитан на период с января 2024 по сентябрь 2025 года, а после ЧЕ 2025 стороны обсудят возможности продления или прекращения контракта с учетом выступления сборной Грузии на ЧЕ.



Джикич не раз отмечал, что «сейчас задачей сборной Грузии является выход на ЧЕ 2025». Он сообщил, что «внимательно следить за выступлениями баскетболистов –игроков и кандидатов в сборную Грузии как в Суперлиге Грузии, так и в тех странах, где они играют».



Блестящая игра Шенгелия и Болдуина и победа в Эспо



21 ноября сборная Грузии одержала важную выездную победу над командой Финляндии. Игра прошла в г. Эспо около Хельсинки. Матч выдался очень напряженным.В первом и втором периодах Грузия все время проигрывала , в одно время даже с разницей в 13 очков, хотя перед уходом на большой перерыв наша сборная сократила счет. Финны отлично бросали трехочковые , умело работали при подборах под щитом. Они пытались нейтрализовать капитана нашей сборной и баскетболиста итальянского клуба «Виртус» Торнике Шенгелия, в первом тайме им это удалось( Шенгелия набрал в первом и втором периодах всего 4 очка) за счет огромного количества штрафных. Но с третьего периода Торнике , который за сутки до этого блестяще сыграл за «Виртус» матч Евролиги и затем спецрейсом вылетел в Хельсинки, был в ударе. Благодаря усилиям Шенгелия и дебютанта сборной , натурализованного американского игрока Камара Болдуина (выступает за испанский клуб «Баскония») наша сборная выиграла третий период , сократив счет до 62:63. А в последнем, четвертом периоде, Шенгелия шокировал Финляндию- он забросил 4 раза подряд трехочковые, всего в матче он принес своей сборной 24 очка. Наши вышли вперед 80:68, финны потом сократили счет до 78:80, но Грузия блестяще провела конец игры и выиграла 90:83. Полезно и активно сыграли Болдуин (23 очка), Шермадини (10 очков), Санадзе (9), Бурджанадзе(7), Джинчарадзе и Андроникашвили (по 6 очков каждый), Певадзе(5).



Игра в Тбилиси началась с опозданием на 48 минут



Прошедший в Тбилиси 24 ноября начался с опозданием. Такое редко бывает в баскетболе, но так произошло на этот раз в столице Грузии. Причина в том, что за несколько минут до матча в зале «Тбилиси Арена» перестало работать табло, без которого почти невозможно проводить официальный матч в баскетболе. Это произошло после того, как в зале прозвучали гимны Финляндии и Грузии , игроки обоих команд и зрители ( их было около 6 тысяч человек) готовились к началу игру. Такой же случай с табло в зале этой арены , введенном в строй в 2021 году, имел место 7 ноября с.г. в первом тайме матча отборочного турнира ЧЕ по гандболу между сборными Грузии и Исландии. Тогда матч прервался примерно на 15 минут и первый тайм команды завершили без большого табло, а во втором тайме все работало нормально.



На этот раз начало игры пришлось задержать на 48 минут. Баскетбольный матч начали только при маленьком табло, а во втором тайме все табло работали отлично. Есть основания надеяться, что в ближайшее время дирекция арены при поддержке соответствующих органов власти исправить ситуацию. Ведь такие случаи могут повториться и в будущем, все это доставляет много неудобств спортсменам, зрителям, телекомпаниям и т.д., не говоря уже о других аспектах этого вопроса.



Вторая победа над Финляндией



В первом тайме второго матча повторилась та же картина, что 21 ноября в Эспо. Наша команда неудачно начала игру, финны почти весь первый и второй период вели в счете и на большой перерыв команды ушли при счете 40:38 в их пользу. В третьем периоде наши игроки перехватили инициативу , вышли вперед, но финны все время сокращали до минимума. Вот в последние 8 минут игры наши баскетболисты сыграли великолепно и одержали победу со счетом 81:64. В нашей команде наиболее результативными вновь были Шенгелия (25 очков) и Болдуин (22), 12 очков команде принес Дуда Санадзе, 9-Бека Бурджанадзе, 6- Рати Андроникашвили, 5 –Георгий Шермадини, 2- Александрэ Певадзе.



После 4 туров в группе лидирует Сербия (4 победы), на втором месте Грузия (2 победы , 2 поражения), на третьем с одной победой Финляндия и на четвертом месте Дания (одна победа). В феврале сборная Грузии дома встретиться с Данией и в гостях с Сербией. В случае победы над Данией с любым счетом наша сборная получит право выступать на ЧЕ 2025 и результат матча с Сербией не будет иметь какое-либо значение.



В февральских матчах, как и сейчас в ноябре, за сборную Грузии не выступали Сандро Мамукелашвили и Гога Битадзе. Они играют в клубах НБА( соответственно в «Сан- Антонио» и «Орландо Мэджик») , а клубы НБА в такие периоды года традиционно не отпускают игроков сборных на матчи в национальные команды и дают им такие право только летом и в сентябре. Несмотря на усилия ФИБА (Международная федерация баскетбола) для решения этой проблемы, пока не удалось добиться прогресса.



После игры автор этих строк стал свидетелем того, как 11-летний футболист Сандро Джоджуа сумел пробраться к Торнике Шенгелия, поговорить с капитаном сборной Грузии и взять у него автограф. Сандро в первый раз был на баскетбольном матче такого ранга и получил двойное удовольствие –как от игры сборной Грузии , так и от встречи с Шенгелия. Дед Сандро, уроженец Сухуми Паата Микадзе в молодости (в родном Сухуми) и в период после 1993 года (в Тбилиси) играл за разные баскетбольные и гандбольные команды,выступал на турнирах и до сих пор сохранил любовь к спорту. Он вместе со своей дочерью Ликой Микадзе (мама Сандро) также был на матче 24 ноября и активно болел за сборную Грузии.



Тенгиз Пачкория



Фото – С.Джоджуа и Т. Шенгелия Национальная баскетбольная сборная Грузии уже 5 раз выступала на ЧЕ ( 2011, 2013, 2015, 2017 и 2021/2022 ). Она имеет шансы для того, чтобы и в шестой раз получить право выступать в финальной части ЧЕ – очередное первенство Европы пройдет в конце августа –первой половине сентября 2025 года в Кипре, Польше, Латвии и Финляндии.Начало нынешнего отборочного турнира для нашей сборной было неудачным. В феврале текущего года Грузия неожиданно проиграла в гостях Дании(69:75), а затем в Тбилиси уступила (63:76) сильнейшей сборной Сербии-фавориту нашей группы. Всего на ЧЕ 2025 выступят 24 сборные. Выступающая в группе G квалификационного этапа сборная Финляндии является одной из хозяек ЧЕ 2025 и поэтому автоматически получила путевку на чемпионат. Т.о., из группы G в ЧЕ 2025 выйдут две лучшие команды кроме Финляндии, борьбу за эти два места ведут Сербия , Грузия и Дания.С января с.г. главным тренером национальной сборной Грузии является опытный сербский специалист Александер Джикич ( ему 21 марта исполнится 53 года). Он сменил на этом посту греческого специалиста Ильяса Зуроса, который работал главным тренером нашей команды в 2016-2023 годах. 14 февраля с.г. Федерация баскетбола Грузии (ФБГ) официально представила журналистам Александра Джикича как главного тренера национальной сборной, проведя специальную пресс-конференцию в гостинице «Тбилиси мариотт».Президент ФБГ, популярный в прошлом баскетболист Виктор Саникидзе рассказал тогда о ходе переговоров с А. Джикичем, который до назначения на пост главного тренера сборной Грузии успешно работал в израильском клубе «Хапоэль» Иерусалим(в 2022-2023 гг). «В силу ряда объективных обстоятельств переговоры были непростые, но важно то, что было достигнуто согласие по всем вопросам»- сказал Саникидзе. Как сообщила ФБГ, контракт с Джикичем рассчитан на период с января 2024 по сентябрь 2025 года, а после ЧЕ 2025 стороны обсудят возможности продления или прекращения контракта с учетом выступления сборной Грузии на ЧЕ.Джикич не раз отмечал, что «сейчас задачей сборной Грузии является выход на ЧЕ 2025». Он сообщил, что «внимательно следить за выступлениями баскетболистов –игроков и кандидатов в сборную Грузии как в Суперлиге Грузии, так и в тех странах, где они играют».21 ноября сборная Грузии одержала важную выездную победу над командой Финляндии. Игра прошла в г. Эспо около Хельсинки. Матч выдался очень напряженным.В первом и втором периодах Грузия все время проигрывала , в одно время даже с разницей в 13 очков, хотя перед уходом на большой перерыв наша сборная сократила счет. Финны отлично бросали трехочковые , умело работали при подборах под щитом. Они пытались нейтрализовать капитана нашей сборной и баскетболиста итальянского клуба «Виртус» Торнике Шенгелия, в первом тайме им это удалось( Шенгелия набрал в первом и втором периодах всего 4 очка) за счет огромного количества штрафных. Но с третьего периода Торнике , который за сутки до этого блестяще сыграл за «Виртус» матч Евролиги и затем спецрейсом вылетел в Хельсинки, был в ударе. Благодаря усилиям Шенгелия и дебютанта сборной , натурализованного американского игрока Камара Болдуина (выступает за испанский клуб «Баскония») наша сборная выиграла третий период , сократив счет до 62:63. А в последнем, четвертом периоде, Шенгелия шокировал Финляндию- он забросил 4 раза подряд трехочковые, всего в матче он принес своей сборной 24 очка. Наши вышли вперед 80:68, финны потом сократили счет до 78:80, но Грузия блестяще провела конец игры и выиграла 90:83. Полезно и активно сыграли Болдуин (23 очка), Шермадини (10 очков), Санадзе (9), Бурджанадзе(7), Джинчарадзе и Андроникашвили (по 6 очков каждый), Певадзе(5).Прошедший в Тбилиси 24 ноября начался с опозданием. Такое редко бывает в баскетболе, но так произошло на этот раз в столице Грузии. Причина в том, что за несколько минут до матча в зале «Тбилиси Арена» перестало работать табло, без которого почти невозможно проводить официальный матч в баскетболе. Это произошло после того, как в зале прозвучали гимны Финляндии и Грузии , игроки обоих команд и зрители ( их было около 6 тысяч человек) готовились к началу игру. Такой же случай с табло в зале этой арены , введенном в строй в 2021 году, имел место 7 ноября с.г. в первом тайме матча отборочного турнира ЧЕ по гандболу между сборными Грузии и Исландии. Тогда матч прервался примерно на 15 минут и первый тайм команды завершили без большого табло, а во втором тайме все работало нормально.На этот раз начало игры пришлось задержать на 48 минут. Баскетбольный матч начали только при маленьком табло, а во втором тайме все табло работали отлично. Есть основания надеяться, что в ближайшее время дирекция арены при поддержке соответствующих органов власти исправить ситуацию. Ведь такие случаи могут повториться и в будущем, все это доставляет много неудобств спортсменам, зрителям, телекомпаниям и т.д., не говоря уже о других аспектах этого вопроса.В первом тайме второго матча повторилась та же картина, что 21 ноября в Эспо. Наша команда неудачно начала игру, финны почти весь первый и второй период вели в счете и на большой перерыв команды ушли при счете 40:38 в их пользу. В третьем периоде наши игроки перехватили инициативу , вышли вперед, но финны все время сокращали до минимума. Вот в последние 8 минут игры наши баскетболисты сыграли великолепно и одержали победу со счетом 81:64. В нашей команде наиболее результативными вновь были Шенгелия (25 очков) и Болдуин (22), 12 очков команде принес Дуда Санадзе, 9-Бека Бурджанадзе, 6- Рати Андроникашвили, 5 –Георгий Шермадини, 2- Александрэ Певадзе.После 4 туров в группе лидирует Сербия (4 победы), на втором месте Грузия (2 победы , 2 поражения), на третьем с одной победой Финляндия и на четвертом месте Дания (одна победа). В феврале сборная Грузии дома встретиться с Данией и в гостях с Сербией. В случае победы над Данией с любым счетом наша сборная получит право выступать на ЧЕ 2025 и результат матча с Сербией не будет иметь какое-либо значение.В февральских матчах, как и сейчас в ноябре, за сборную Грузии не выступали Сандро Мамукелашвили и Гога Битадзе. Они играют в клубах НБА( соответственно в «Сан- Антонио» и «Орландо Мэджик») , а клубы НБА в такие периоды года традиционно не отпускают игроков сборных на матчи в национальные команды и дают им такие право только летом и в сентябре. Несмотря на усилия ФИБА (Международная федерация баскетбола) для решения этой проблемы, пока не удалось добиться прогресса.После игры автор этих строк стал свидетелем того, как 11-летний футболист Сандро Джоджуа сумел пробраться к Торнике Шенгелия, поговорить с капитаном сборной Грузии и взять у него автограф. Сандро в первый раз был на баскетбольном матче такого ранга и получил двойное удовольствие –как от игры сборной Грузии , так и от встречи с Шенгелия. Дед Сандро, уроженец Сухуми Паата Микадзе в молодости (в родном Сухуми) и в период после 1993 года (в Тбилиси) играл за разные баскетбольные и гандбольные команды,выступал на турнирах и до сих пор сохранил любовь к спорту. Он вместе со своей дочерью Ликой Микадзе (мама Сандро) также был на матче 24 ноября и активно болел за сборную Грузии.Тенгиз ПачкорияФото – С.Джоджуа и Т. Шенгелия





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





