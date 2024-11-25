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Участники акции протеста забросали здание парламента яйцами
25.11.2024 15:13
Параллельно с первым заседанием парламента 11-го созыва участники акции в знак протеста забросали здание законодательного органа яйцами.
У правого входа в парламент по-прежнему остаются участники акции, различными криками и гудками пытаясь донести голос до депутатов, находящихся в парламенте.
На месте также находятся сотрудники МВД, которые создали кордон на улице Зубалашвили и не дают участникам митинга возможности приблизиться к заднему входу парламента.
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