

Грузинские эмигранты объявили голодовку у здания Европарламента в Брюсселе

26.11.2024 20:36





Грузинские эмигранты объявили голодовку и поставили палатки у здания Европарламента в Брюсселе



По сообщению движения Winds Movement, основанного протестующими, они хотят, чтобы Запад не признал итоги прошедших парламентских выборов в Грузии и перешел к решительным действиям.



«Это исторический день. Мы, грузины, ставим палатки у Европарламента и начинаем голодовку: мы требуем, чтобы Запад не признавал результаты сфальсифицированных выборов, пробудился и ввел санкции против тех, кто сфальсифицировал выборы», — отмечает один из протестующих.



Несмотря на оспоренную в Конституционном суде легитимность выборов, а также непризнание официальных итогов голосования оппозицией, правящая «Грузинская мечта» признала полномочия нового созыва парламента. При этом за границей «Грузинская мечта» набрала 15 % голосов. Там больше всего избирателей проголосовали за коалицию «За изменения».





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