

Новогодние мероприятия в Тбилиси пройдут с 13 декабря по 7 января

27.11.2024 18:52





По словам мэра столицы Кахи Каладзе, новогодние мероприятия начнутся 13 декабря этого года и продлятся 26 дней.



Как он отметил на заседании правительства мэрии Тбилиси, на парковке Дома юстиции будет размещен каток, который будет в четыре раза больше, чем в прошлом году.



«Новогодние мероприятия запланированы с 13 декабря по 7 января. По сравнению с предыдущими годами новогодние мероприятия в этом году будут еще масштабнее, ведь к площади Орбелиани и парку Деда Эна прибавятся каток, расположенный на парковке Дома юстиции, который будет в четыре раза больше, чем в прошлом году. В течение 26 дней мы планируем проводить разнообразные развлекательные и зрелищные мероприятия. Новогодние пространства, обустроенные для жителей и гостей столицы, будут наполнены интересными представлениями, культурными, спортивными, познавательными, детскими, разнообразными тематическими мероприятиями и концертами разных жанров», — заявил мэр Тбилиси.







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