

CPJ призывает парламент Грузии снять все ограничения на доступ журналистов в здание парламента

27.11.2024 21:26





Комитет по защите журналистов (CPJ) призывает парламент Грузии снять все ограничения на доступ журналистов в здание парламента, введенные 25 ноября на фоне массовых протестов против предполагаемых фальсификаций на парламентских выборах в октябре.



«В критический момент для истории Грузии меры по ограничению доступа журналистов в парламент вызывают серьезные опасения и угрожают праву граждан на получение информации о важных политических процессах», — заявила Гулноза Саид, координатор программы CPJ по Европе и Центральной Азии.



«Парламент Грузии должен отменить чрезмерные ограничения на доступ прессы и обеспечить свободу работы журналистов».



Согласно введенным парламентом мерам, доступ в здание парламента разрешен только аккредитованным журналистам телерадиокомпаний. Представителям других видов СМИ, по сообщениям, вход запрещен на неопределенный срок. Также введены ограничения на количество представителей: каждая телерадиокомпания может отправить не более двух команд, которые могут освещать парламентские сессии только из специально отведенной зоны и не имеют права вести прямую трансляцию.



Согласно заявлению парламента, цель этих ограничений — «обеспечение безопасной и надежной рабочей среды» в здании.



Парламент Грузии неоднократно ограничивал доступ журналистов в прошлом, начиная с начала 2023 года, когда были приняты поправки, позволяющие это делать. В частности, ограничения вводились во время протестов против спорного закона об «иноагентах» в 2023 и 2024 годах.



Оппозиционные партии Грузии утверждают, что выборы 26 октября были сфальсифицированы, и протестуют против их результатов, согласно которым победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». Полиция избивала и препятствовала работе нескольких журналистов, освещавших протесты.



CPJ направил запрос в парламент Грузии, однако на момент публикации комментарий получен не был.





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