

Студенты университета Ильи сформировали «нелегитимное правительство»

28.11.2024 14:41





Студенты Государственного университета Илии провела акцию-перформанс у здания парламента Грузии. Они заявили, что, подобно «Грузинской мечте», сформировали «нелегитимное правительство» и потребовали его утверждения парламентом.



«Мы укомплектовали избирательную комиссию и написали результаты выборов. Люди нас не признают, мы в их глазах нелегитимны. Наши западные друзья нас не признают. Нас не признают даже политические партии. Нас также не признает президент, но мы признаём себя... Мы легитимны?! Задайте этот вопрос «Грузинской мечте», потому что они сделали то же самое, что и мы», – сказал один из студентов, участвовавших в акции.





Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Официально на них победила правящая «Грузинская мечта», получившая почти 54% голосов. Проходной барьер в 5% преодолели еще четыре оппозиционные партии. Все они отказались признавать результаты выборов и входить в парламент. Легитимность парламента не признает и президент Грузии Саломе Зурабишвили.



25 ноября депутаты от «Грузинской мечты» провели первое заседание парламента 11-го созыва – на нем присутствовали только представители правящей партии. В парламент не был приглашен аккредитованный в Грузии дипломатический корпус.



Сегодня, 28 ноября парламент Грузии намерен утвердить правительство, которое представит «Грузинская мечта».





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