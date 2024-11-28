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Журналиста Афгана Садыгова экстрадируют в Азербайджан
28.11.2024 19:26
Тбилисский городской суд принял решение об экстрадиции в Азербайджан арестованного азербайджанского журналиста-расследователя Афгана Садыгова. Афган Садыгов с 21 сентября 2024 года ведет голодовку в тюрьме.
«Я не знаю, когда произойдет экстрадиция, но у нас еще есть время на обжалование», — сказала Севиндж Садыгова Netgazeti после суда.
По ее словам, суд находится под влиянием режима Алиева и выполняет его приказы.
Садыгов был арестован в Тбилиси 3 августа. В МВД заявили, что Садыгов разыскивался Азербайджаном за преступления, связанные с угрозами и вымогательством. Правозащитные организации, а также независимые СМИ связывают его задержание с политическим преследованием со стороны властей Ильхама Алиева.
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