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Архиепископ Зенон призвал Илию Второго поддержать легитимного президента Грузии


29.11.2024   00:22


Архиепископ Дманисский и Агарак-Таширский Грузинской православной церкви Зенон Иараджули обратился к Католикосу-Патриарху всея Грузии архиепископу Мцхета-Тбилисскому, митрополиту Бичвинтскому и Цхум-Абхазскому Илие Второму

"Ваше Святейшество,
обращаюсь к вам с просьбой противостоять попыткам ареста грузинского народа, отменить государственность Грузии и попыткам конституционного переворота.
Поддержите государство Грузия и его легитимного президента.
Выразите поддержку грузинскому народу.
Противостойте предательству Родины, которое может стать величайшим за столетие", - говорится в обращении.


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