

Журналист Гурам Рогава получил перелом лицевых костей, а также дуги 7-го шейного позвонка от действий спецназа

29.11.2024 14:00





В нашем отделении с переломом лицевых костей и линейным переломом дуги седьмого шейного позвонка находится еще один мужчина, - об этом рассказал один из врачей клиники Ингороква журналистам, говоря о состоянии здоровья пострадавших на акции граждан.



По его словам, у граждан также были ушибы мягких тканей поверхности тела, но сейчас их состояние удовлетворительное.



«Одному из них проведена операция, на данный момент чувствует себя удовлетворительно. В нашем отделении также находится еще один мужчина с переломом лицевой кости и линейным переломом дуги седьмого шейного позвонка. У остальных граждан были ушибы мягких тканей различных поверхностей тела. Состояние остальных граждан также удовлетворительное», - сказал врач.



Врач также рассказал о состоянии здоровья журналиста "Формулы" Гурама Рогава, с которым во время акции расправился спецназовец. Как отметил врач, у него перелом костей лица и дуги 7-го шейного позвонка.



«Сейчас его состояние удовлетворительное. Около 5 минут назад у меня был контакт с пациентом. У него перелом лицевых костей, а также дуги 7-го шейного позвонка. Шея зафиксирована, осмотрена челюстно-лицевым хирургом и нейрохирургом. На данный момент хирургического вмешательства не требуется», - рассказал врач клиники.





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