|
|
|
Журналист Гурам Рогава получил перелом лицевых костей, а также дуги 7-го шейного позвонка от действий спецназа
29.11.2024 14:00
В нашем отделении с переломом лицевых костей и линейным переломом дуги седьмого шейного позвонка находится еще один мужчина, - об этом рассказал один из врачей клиники Ингороква журналистам, говоря о состоянии здоровья пострадавших на акции граждан.
По его словам, у граждан также были ушибы мягких тканей поверхности тела, но сейчас их состояние удовлетворительное.
«Одному из них проведена операция, на данный момент чувствует себя удовлетворительно. В нашем отделении также находится еще один мужчина с переломом лицевой кости и линейным переломом дуги седьмого шейного позвонка. У остальных граждан были ушибы мягких тканей различных поверхностей тела. Состояние остальных граждан также удовлетворительное», - сказал врач.
Врач также рассказал о состоянии здоровья журналиста "Формулы" Гурама Рогава, с которым во время акции расправился спецназовец. Как отметил врач, у него перелом костей лица и дуги 7-го шейного позвонка.
«Сейчас его состояние удовлетворительное. Около 5 минут назад у меня был контакт с пациентом. У него перелом лицевых костей, а также дуги 7-го шейного позвонка. Шея зафиксирована, осмотрена челюстно-лицевым хирургом и нейрохирургом. На данный момент хирургического вмешательства не требуется», - рассказал врач клиники.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна