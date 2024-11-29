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Бригады скорой помощи доставили с акции протеста в медицинские учреждения 33 человека


29.11.2024   15:06


Бригады скорой медицинской помощи доставили с акции протеста в различные медицинские учреждения 33 лица, из них 13 участников акции, 4 представителя СМИ и 16 сотрудников МВД.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, жизни пострадавших опасность не угрожает, состояние их здоровья стабильное, часть из них уже покинула медучреждение.

«Несколько пострадавших остаются в клинике в соответствии с рекомендациями медиков», - отмечают в Минздраве.

Для справки, данная статистика не включает лиц, обратившихся в медицинское учреждение самостоятельно.


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