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Бригады скорой помощи доставили с акции протеста в медицинские учреждения 33 человека
29.11.2024 15:06
Бригады скорой медицинской помощи доставили с акции протеста в различные медицинские учреждения 33 лица, из них 13 участников акции, 4 представителя СМИ и 16 сотрудников МВД.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, жизни пострадавших опасность не угрожает, состояние их здоровья стабильное, часть из них уже покинула медучреждение.
«Несколько пострадавших остаются в клинике в соответствии с рекомендациями медиков», - отмечают в Минздраве.
Для справки, данная статистика не включает лиц, обратившихся в медицинское учреждение самостоятельно.
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