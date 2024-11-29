

Двум журналистам, пострадавшим от рук спецназа, потребовалась хирургическая операция

29.11.2024 21:17





Число журналистов, которые вчера вечером подверглись физическому насилию со стороны полиции и спецназа при исполнении своих профессиональных обязанностей, превысило двадцать. Некоторых из них пришлось госпитализировать.



Нападение на журналиста телеканала «Формулы» Георгия Рогава, было показано в прямом эфире, в момент нападения он освещал насилие со стороны полиции.



У Гурама Рогава, по данным «Формулы», перелом костей лица и дуги 7-го шейного позвонка.



«Им дали зеленый свет сделать то, что они сделали со мной. […] Меня не волнует, кто этот человек в маске. Там меня ударил Ираклий Чихладзе, журналист «Имеди» и мой друг детства. Меня ударили сотрудники «Первого канала», с которыми я дружил уже много лет. Там меня избили журналисты «Рустави-2». Где бы я ни работал, эти люди меня избивали. Спасибо им. У меня к спецназу никаких претензий нет. То, что происходит на этих кадрах, это заслуга наших коллег», — сказал Гурам Рогава из клиники в эфире «Формулы».



У журналиста интернет-издания «Publica» Лексо Кешелашвили был сломан нос, и ему потребовалась операция.



«Я все время повторял, что я журналист, но, думаю, это имело обратный эффект, меня ругали матом, а потом за то, что журналист еще добавили. Меня потащили в какой-то коридор, где били руками и ногами, в основном по лицу. Отобрали фотоаппараты, бейдж, респиратор. Так они передавали меня из рук в руки, и каждый из них наносил удары, пока меня не перевели с улицы Чичинадзе через заднюю часть парламента на улицу 9 Апреля, где на меня надели наручники.



Я попросил включить их нагрудную камеру, тогда они надо мной от души посмеялись. В отделении меня встретили мирно, но отвезли в клинику из-за травм на лице», — написал ранним утром сам Лексо Кешелашвили.



Еще около 20 журналистов получили ранения в результате применения перцовых баллончиков, водометов и слезоточивого газа, а также физических нападений со стороны полиции и спецназа. Среди них репортеры «Нэтгазети», «Публика», «Студия Монитор», OC Media, JAMnews, «Радио Свобода», «Пирвели», «Мтавари», «Формула», «Проект 64» и «Экспрессньюс». По данным Минздрава, скорая помощь доставила в клинику четырех журналистов с района. В ведомстве нет информации о том, сколько из них обратились в больницы самостоятельно.





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