

Преподаватели ТГУ выразили несогласие с решением правительства прервать переговоры с ЕС

29.11.2024 22:13





Преподаватели факультета социальных и политических наук Тбилисского государственного университета выразили решительное несогласие с решением «Грузинской мечты» приостановить процесс евроинтеграции страны.



В своем заявлении они подчеркнули, что этот шаг нарушает Конституцию Грузии и ставит под угрозу участие в международных академических проектах, что может привести к изоляции грузинской академической среды от западных партнеров, а также является пренебрежением волей народа Грузии.



Это, в свою очередь, окажет разрушительное воздействие как на систему образования, так и на общество в целом.



Кроме того, преподаватели осудили насильственное подавление мирных протестов в Грузии, которое привело к травмам как журналистов, так и граждан. Они выразили обеспокоенность новыми законодательными инициативами, которые ограничивают демократические институты и нарушают академическую свободу.



"Преподаватели также подчеркивают, что проведение парламентского заседания 25 ноября в контексте серьезных доказательств манипуляций результатами выборов 26 октября и конституционного спора является игнорированием Конституции Грузии и регламента парламента страны.



Все вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что власти Грузии наносят вред процессу построения демократического государства, выходят за рамки Конституции и противоречат воле народа. В такой ситуации мирное продолжение образовательного процесса представляется абсолютно неприемлемым."



В заявлении также подчеркивается призыв к Академическому совету университета выразить свою позицию по вопросу защиты процесса евроинтеграции и противостояния дальнейшему нарушению демократических принципов в стране.





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