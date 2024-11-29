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Пять грузинских вузов приостанавливают учебный процесс
29.11.2024 22:20
Пять грузинских вузов приостанавливают учебный процесс, а в Кутаиси родители не пускают детей в школу в знак протеста против приостановки евроинтеграции
Занятия приостанавливают в Университете Грузии, Университете Технологий и бизнеса, Институте общественных дел (GIPA), Университете Сулхан-Саба Орбелиани и Кавказский универитет. Все вузы — частные.
Обеспокоенность в связи с «отказом от европейской перспективы Грузии» выразил академический совет Университета Илии. Про приостановку учебы в университете пока не заявляли.
Кроме того, родители нескольких классов Первой общественной школы Кутаиси заявили, что не отпустят детей на уроки в знак протеста против «попыток русификации Грузии». По их словам, эта акция пока что носит предупредительный характер.
Контекст. Поздно ночью и рано утром 29 ноября силовики жестко разогнали стихийный митинг, собравшийся после решения властей отложить переговоры о евроинтеграции до конца 2028 года.
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